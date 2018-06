Nejtlustší muž světa: zhubl jen ve vězení, přežívá díky pečovatelům

Nejtěžší muž světa Paul Mason pracoval na poště a byl zatčen za krádeže peněz z obálek. "Věděli, že se něco děje, tak ho začali sledovat a přistihli ho, jak si označuje obálky s penězi. Nikdy nám neřekl, proč to udělal. Možná chtěl peníze na jídlo," řekla deníku The Sun Masonova sestra Louise.

Paradoxně bylo pro Masona vězení v Norwichi to nejlepší, co ho potkalo. V podstatě tam podstoupil roční odtučňovací kůru. Pravidelná zdravá strava způsobila, že po roce vylezl z vězení o třetinu lehčí. "Bylo neuvěřitelné, jak zhubl. Bylo to proto, že neměl jinou možnost, než jíst zdravě," řekla Louise, která deníku The Sun v slzách přiznala, jak ji mrzí, že nebyla svému bratrovi schopna víc pomoct, když trpěl depresemi a nechala ho tolik ztloustnout.

Denně přijme Paul Mason dvacet tisíc kalorií, což je osminásobek doporučeného denního množství pro dospělého člověka. Jeho zdravotní stav je velice špatný a musí teď podstoupit náročnou operaci, která ho však bude stát v přepočtu asi 560 tisíc korun.

Mason posledních osm let už ani nevstával z postele. Z domu ho musejí vyvézt oknem, které ovšem museli předtím bouráním rozšířit. Do nemocnice v Chichesteru ho chtěli převézt armádní helikoptérou.

"Tento muž je velmi nemocný a ta operace mu zachrání život. Povaha jeho nemoci je psychologická a veřejné zdravotnictví má povinnost mu pomoci. Je velmi slabý a potřebuje pomoc. Zkoumáme všechny možnosti převozu z jeho domu do nemocnice, ale převoz vzduchem jsme vyloučili. Důležitým aspektem transportu je zachování jeho důstojnosti a bezpečí," uvedl mluvčí NHS ze Suffolku.

Paul Mason žije v posteli hraním počítačových her a krmením se vším, co je chutné a nezdravé. Věci, které potřebuje má na dosah, aby se nemusel ani pohnout. Sousedé ho popisují jako milého přátelského chlapíka, ale už ho měsíce neviděli, protože je uvězněn ve svém pokoji. Před pár týdny zemřela jeho matka, která se o něj celý život starala a Paul Mason nebyl schopen dostat se ani na její pohřeb.

Bývalý nejtěžší muž světa se v posteli i ženil Bývalý nejtěžší muž světa se v posteli i ženil Mexičan Manuel Uribe vážil 560 kilogramů. Díky dietě a práci chirurgů shodil během dvou let 250 kilogramů. V den svatby vážil "jen" 310 kilo. Ani tak ovšem nebyl schopen chodit a k provizornímu oltáři ho i s postelí dopravil jeřáb. Vzal si Claudii Solisovou, se kterou se seznámil v době, kdy zemřel její manžel a Uribeho přítel, který vážil 250 kilo.

Paul Mason žije teď jen se dvěma kočkami. Střídá se u něj sedm pečovatelů, kteří mu na osmihodinových šichtách vaří a uklízejí po něm. Po ruce u postele musí mít vždy toaletní papír, protože si není schopen sám dojít na záchod a používá mísu. Důležitá je taky nádrž na vodu, protože nemůže pít perlivé nápoje, aby se jeho žaludek ještě nezvětšil. Po pravém boku má vždy připraven podnos s jídlem a naproti němu je monitor, klávesnici s myší má na klíně. Aby se Paul vůbec mohl z postele dostat, musí k ní být přidělána skluzavka, díky níž se přesouvá do kolečkového křesla.

Za nejtěžšího muže je dosud považován Američan Jon Brower Minnoch, který zemřel po dosažení čtyřicítky v Seattlu v roce 1983. Jeho hmotnost se tehdy zastavila na rekordních 635 kilogramech.