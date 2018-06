Zemřel nejtlustší muž Británie, rok nevyšel ze svého domu

Carl Thompson byl s váhou 412 kilogramů nejtlustším mužem ve Velké Británii. Stal se jím poté, co nejtlustší muž světa, Brit Paul Mason radikálně zhubnul na 318 kilogramů (více čtěte zde).

Ve stejný osud doufal i Thompson, ale s žádostí o pomoc přišel pozdě. V rozhovoru pro deník Daily Mail prozradil, že se začal přejídat po smrti své matky. Jeho váha se vyšplhala tak vysoko, že už nebyl schopen vyjít z domu a objednával si pizzu nebo čínu přímo domů. Navíc denně utratil skoro 400 korun za čokoládu. Jeho energetický příjem byl 10 tisíc kalorií denně.

Žil z invalidního důchodu a dávek, uvězněný ve svém domě, kam za ním docházeli dvakrát denně pečovatelé.

Náruživým jedlíkem byl od malička, i když v dětství nadváhou netrpěl. Vše ale dostalo rychlý spád, když jeho matka před třemi lety zemřela na rakovinu. Smutek řešil přejídáním a svou váhu během krátké doby zdvojnásobil. „Kvůli tomu jsem tolik přibral. Byla mi velmi blízká. Byla fantastická a já se z toho ještě nedostal,“ řekl.

Před měsícem zveřejnil svůj příběh a dostal řadu nabídek pomoci. Už před Vánoci chtěl jít na léčení, ale nebylo pro něj místo. Operaci žaludku ovšem odmítal. „Potřebuji jít někam, kde mi pomohou zhubnout přirozeně. Sám to nezvládnu. Ale gastrický bypass nechci, to je nebezpečné. Chtěl bych pomoct od dietetika a psychiatra,“ řekl. V neděli 33letý Carl Thompson zemřel hodinu poté, co si ze svého oblíbeného fast foodu objednal jablkový koláč a zmrzlinu.