Nejsympatičtější jsou nám Francouzi a Rakušané

V hodnocení na škále od jedné do pěti, kdy jedna znamená velké sympatie a pět naopak velké nesympatie, hodnotí občané Francii známkou 1,89 a Rakousko známkou 1,99. Spíše pozitivně se občané staví ke Slovensku (2,11), Velké Británii (2,12), Slovinsku (2,13) a Japonsku (2,13).Průměrné hodnocení získaly Spojené státy americké (2,40), Polsko (2,46), Maďarsko (2,47) a Německo (2,55). K nejméně sympatickým zemím řadí občané Čínu (2,89), Vietnam (3,30), Ukrajinu (3,32) a Rusko (3,44).Z výsledků sledování sympatií k vybraným zemím od roku 1991 vyplývá, že sympatie k většině zemí dosahovaly nejvyšších hodnot v roce 1995, o dva roky později zaznamenal IVVM u všech zemí pokles. Dlouhodobě vzrůstají jen k Maďarsku, Polsku a Slovensku.Sympatie k jednotlivým zemím podle IVVM ovlivňuje věk, životní úroveň a politická orientace. Mladí lidé do 29 let, voliči pravicových stran a lidé s dobrou životní úrovní chovají největší sympatie k mocnostem, tedy k Francii, Británii, USA, Japonsku a Německu. Podprůměrná je sympatie k těmto zemím u respondentů starších 60 let a občanů se špatnou životní úrovní. Nejstarší generace má naopak příznivější vztah ke slovanským státům - Slovensku, Ukrajině, Polsku či Rusku.Lidé s vysokoškolským vzděláním a duševně pracující vyjadřují častěji než občané s nižším stupněm vzdělání a manuálně pracující sympatie k západním zemím.Nejvýraznější rozdíly z hlediska sympatizantů jednotlivých politických stran existují mezi příznivci ODS respektive Unie svobody a KSČM v hodnocení takových zemí, jako je Německo, Rakousko, USA na straně jedné a Rusko a Čína na straně druhé. Názory voličů ČSSD a KDU-ČSL se obvykle neliší od průměru.