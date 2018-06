Nejstylovější sestry jsou Olsenovy, porazily i Pippu s Catherine

Pětadvacetileté Mary Kate a Ashley Olsenovy se objevily na obálce speciálního vydání amerického Vogue, který se věnuje úspěšným sestrám.

"Tato volba byla úplně jasná. Máme tady nějaké více chic, stylovější, cool a originálnější sestry, než Mary Kate a Ashley Olsenovy? Jsou neuvěřitelně stylové," řekl Mark Holgate z módní sekce magazínu.

Dvojčata se přitom už několikrát umístila v žebříčku nejhůře oblékaných celebrit. "Často to dělají správně a občas jim to nevyjde. To je vlastně skvělé, protože vidíte tak, že šatník je jejich dílem," tvrdí Holgate.

Mary Kate a Ashley Olsenovy jsou podle magazínu Vogue nejlépe oblékané ženy.

Rok 2011 byl, podle něj, rok sester a proslavily ho hlavně vévodkyně z Cambridge Catherine a její sestra Pippa Middletonová. V žebříčku se objevily také herečky Elle a Dakota Fanningovy, zpěvačky Beyoncé a Solange Knowlesovy, nebo dědičky kosmetického impéria Clarins, čtyři sestry Courtin-Clarinsovy.