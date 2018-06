Nejste náhodou tak trochu pod pantoflem?

Na rozdíl od mnoha anekdot nemusíte to, že v partnerském vztahu hrajete druhé housle, vůbec tušit. Některé náznaky jsou docela nenápadné. Jiné vás možná uhodí do očí až ve chvíli, kdy je zatrhnete v tomto testu. Označte tvrzení, se kterými souhlasíte.1. Váš partner na vás občas křičí.2. Když má pocit, že jste mu ublížil/a, uraženě mlčí třeba celý večer.3. No, ty zas vypadáš," ocení váš vzhled čas od času.4. Ve společnosti rád připomíná vaše dávné trapasy a upřímně se při tom baví.5. O vašich zálibách se vyjadřuje přezíravě.6. Vyhrožuje vám rozchodem nebo sebevraždou.7. Vaše úspěchy bere jako náhodu a nijak je s vámi neprožívá.8. Vyjadřuje se o vašich přátelích tak, že jste je raději přestali zvát domů.9. Bojíte se jeho reakcí tak, že se raději se svými starostmi nesvěřujete.10. Jdete-li spolu na večírek, stále se kontrolujete, abyste neudělali něco, čím se ho dotknete.Jestli jste zůstali u jediné zaškrtnuté odpovědi, a to té první, nic vážného se neděje. Nervy se občas zavlní každému. Také replika pod číslem tři může mít zasloužený důvod. Jestli se k nim připojí i další, je už situace vážnější. Máte-li zatržených víc než pět bodů a dosud nejste manželé, vezměte nohy na ramena. Máte-li už po svatbě a po kuchyni se batolí děti, navštivte psychologa a zauvažujte s chladnou hlavou o rozvodu. Léty se podobné problémy mohou jen prohlubovat a vy se nečekaně můžete dostat přesně do té slepé uličky, o kterých bylo napsáno už tolik detektivních románů. Nezapomeňte však, že detektivka většinou nekončí happy endem.