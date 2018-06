Nejšťastnější lidé jsou přirození zrzci

Docela jiné pocity vyvolávají u svého okolí brunetky, píše ruská agentura Newss battery. Zejména, připojí-li se k tomu tmavé oči, hned se z podvědomí okolí vynořují vzpomínky na čarodějnice, magii, kouzla či dokonce uhranutí. Ve skutečnosti to ale zdaleka není tak hrozivé.



Brunetky jsou spolehlivé kamarádky se značně volní povahou. Právě tmavovlásky umějí obhájit důrazně své zájmy, aniž by se nutně musely uchylovat ke zbrani hysterických výlevů či italské formy - křiku.



Kaštanové vlasy vypovídají o svých majitelkách, že okolí může počítat s velmi širokou škálou emocí a nálad. "Kaštánkovité" typy jsou zpravidla méně výrazné, ale dost stabilní a vyvážené povahy. Možná právě proto mívají největší potřebu měnit barvu vlasů a ukázat tak světu, že mají k dispozici více volní síly než brunetky, nebo naopak, deklarovat svou touhu po rozmazlování, jaké je dopřáváno blondýnkám.



Zrzky označila Kuročkinová za nejšťastnější jedince. V karotenové vrstvě jejich vlasů dominuje měď, která od dob starých alchymistů až po dnešní vědeckou dobu poskytuje svým vlastníkům úžasnou ochranu před vnějšími vlivy. Zrzaví jedinci jsou obdařeni zvláštní přírodní silou: upoutávají na sebe lidi a mnohé se jim daří. Možná právě proto byli ve starověku i ve středověku považováni zrzci ostatní populací za poznamenané a nejednou na svou krásnou kštici doplatili.



Obarvit si vlasy na zrzavo je velmi odvážný krok, dokonce spíše výzva. Tato zářivá barva vlasů okamžitě poutá pozornost a dodává na pocitu jistoty. Je překvapivé, že i dnes jsou zrzaví jedinci okolím často vnímáni jako poněkud agresivní a ihned jsou podezříváni z pokusu uchvátit moc. Největšími odpůrci zrzavých jsou v tomto případě blonďaté typy.



Podíváme-li se na vlastní okolí, jak reaguje na ty či ony typy vlasů, návod na možnou změnu nazírání vůči naší osobnosti je nasnadě. Stačí změnit barvu vlasů a okolí začne jedince vnímat jinak. Není bez zajímavosti, že reakce je blesková, i když z počátku nenápadná. Důležitá je jen jedna "maličkost". Požadovaného efektu u okolí lze dosáhnout pouze v případě, že se s novou barvou vlasů budete cítit jistě a vyrovnaně. V opačném případě jen zvýrazníte nedostatky v zabarvení charakteru, které jste původně chtěli zakrýt.



"Tyto zkušenosti mohu rozhodně potvrdit," potvrdila šestadvacetiletá Blanka Hašková, pětinásobná mistryně České republiky v kadeřnickém oboru, která si zároveň vydobyla dvanácté místo na světě. "Lidé zpravidla chtějí změnou vlasů zvýraznit pro své okolí něco, co sami považují za důležité," dodala.



Extravagantní účesová kreace Utopická účesová show Vítězný účes v regionu Brno Vítězný účes v regionu Praha. Vítězný účes velkého finále Ačkoliv účes modelek byl předem připraven, přesto ještě několik minut kadeřníci účes před zraky diváků upravovali k dokonalosti. Špičkoví kadeřníci předvedli svůj um na vlasech různých odstínů i délek. Kadeřníci z předních salónů si museli poradit s různými délkami vlasů. Kdo chce být krásný, musí trpělivě podstupovat celou řadu úkonů, kteří na něm páchají jiní. Rozčepýřený jarní účes. Kadeřníci si nemohou vynachválit perleťové odlesky amkovový třpyt nových barev.