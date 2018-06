Nejstaršímu otci na světě je 94 let. V sexu je podle ženy jako mladík

"Jsem zdravý a sex s manželkou si užívám. Myslím, že je velmi důležité pro muže a ženu mít pravidelný sex. Když žena chce, dělám to celou noc, ale kvůli dítěti šly teď naše potřeby stranou," řekl nejstarší otec na světě Ramajit Raghav.

Pastevec z indického státu Harijána věří, že je plodný kvůli vysoce kalorické stravě. "Denně vypiji tři litry mléka, sním půl kila mandlí a půl kila čištěného másla," prozradil svůj recept Raghav.

"Pro mě není starý. Miluje se jako nějaký pětadvacetiletý muž. Vlastně ještě líp, protože může celou noc. A je taky úžasný otec," řekla Raghavova manželka.

O to, že bude syn brzy sirotkem, se Ind nebojí. "To se nestane ještě dlouho, pokud mě neuštkne černá mamba," tvrdí. Ještě za deset let prý bude pořád stejně plný síly a při smyslech. Dokonce chce další děti. "Během půl roku se pokusíme o dalšího syna," dodal.

Gynekolog Paramjeet Singh prohlásil, že je velmi nepravděpodobné, aby byl Raghav skutečným otcem dítěte. Vyloučit to ale před výsledkem testu otcovství nemůže.

Dokud Raghav své otcovství neprokáže, nebude oficiálně uznán nejstarším otcem světa. Tento titul zatím vlastní jiný Ind, Nanu Ram Jogi, který zplodil dítě v devadesáti letech. V roce 2007 se mu narodil dvaadvacátý potomek.