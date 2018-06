Nejstarší žena světa vyrostla bez chemie

Elizabeth Israelová se narodila 27. ledna 1875 ve městě Portsmouth - alespoň o tom svědčí zápis o křtu v místním katolickém kostele. Celý život pak strávila ve svém rodném městě a nikdy ho neopustila na delší dobu.Na sobotní party přivítala i prezidenta Dominiky Vernona Shawa, premiéra Pierra Charlese a celou jeho vládu. Oslavy přenášel v přímém vysílání i místní rozhlas.K dlouhému životu možná přispělo i to, že se nikdy nevdala. Měla ale jedno dítě, které jí umřelo, když jí ještě nebylo 17 let. Pojízdné křeslo začala oslavenkyně používat až v poslední době.Ministři se shodli na tom, že budou usilovat, aby se slečna Israelová dostala do Guinnesovy knihy světových rekordů jako nejstarší člověk planety. Zatím tam figuruje Jeanne Calmentová z Francie, která zemřela 4. srpna 1997 ve věku 122 let.Vloni zemřela v brazilském městě Itajuba někdejší otrokyně Maria do Carmo Jeronimová, které bylo podle církevních záznamů dokonce 129 let.