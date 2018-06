VIDEO: Babičku pád nezastavil. Je nejstarší tanečnicí salsy na světě

I v tak zralém věku tančí Jonesová se svým španělským partnerem Nicem Espinozou akrobatickou salsu. Právě při jednom z akrobatických kousků je postihl pád. Nebyla to ale vina tančící babičky. "Dnes měl Nico smůlu, protože uklouzl. Ale nikdy za celá ta léta, co děláme akrobacii, mě neupustil. Ani jednou," řekla Jonesová.

Vitální žena, na které věk není znát, začala s tancem už ve dvou letech. Tehdy se věnovala baletu. To ale skončilo ve dvaadvaceti, když se vdala. Znovu začala trénovat až po manželově smrti.

Nejstarší tanečnice salsy na světě Sara Paddy Jonesová s partnerem na soutěži v roce 2009

Tehdy se vrhla na flamenco a salsu a u té nakonec zůstala. Z jejího učitele se pak stal i taneční partner. Společně tančí už sedm let.

"No dobře, je mi 76, ale necítím se na to. Mozek sice někdy nefunguje, jak má, ale jinak se snažím jíst zdravě, jsem vždy aktivní, mám velkou zahradu a bazén, starám se o sebe, takže nesedím a nelituji se. A to může dělat každý, kdo chce být aktivní," řekla tanečnice, která s partnerem vyhrála řadu tanečních soutěží.