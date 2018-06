Nejstarší stromy na světě

Za nejstarší dřevinu na světě je vydáván podle některých pramenů strom z čeledi Podocarpaceae rostoucí v Tasmánii údajně už 10 500 let. Jiné zdroje uvádějí jako doložitelně nejstarší borovici osinatou, zvanou Methusalem, v Severní Americe, starou 4700 let. Další už jen výčtem: Fitzroya cupressoides v Chile - 3000 let, Taxus baccata v Normandii - 3500 let, Ficus religiosa na Srí Lance - 2500 let, nejstarší olivy v Itálii rostou 2300 let.