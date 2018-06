Mít dítě v 57 byla chyba, přiznala nejstarší prvorodička v Británii

Učitelce v důchodu Sue Tollefsenové se sen o mateřství splnil až v roce 2008. V Rusku podstoupila léčbu neplodnosti, za kterou zaplatila v přepočtu 440 tisíc korun. Po umělém oplodnění se Britce císařským řezem narodila dcera.

Tollefsenová však nyní lituje, že dítě neměla dřív. Loni totiž prodělala infekci krve a týdny se nemohla dceři věnovat.

"Byla jsem tak nemocná, že jsem si myslela, že umírám. Pořád jsem přemýšlela o Freyě a poprvé jsem si uvědomila, že už tady pro ni nemusím být," cituje matku list Daily Mail.

Sue Tollefsenová, její dcera Freya a partner Nick Mayer (2008)

Britka si prý až teď uvědomila, že nemusí vidět dceru vyrůstat, a vadí jí také, že když jde pro dceru do školky, považují ji za její babičku.

"Je pravdou, že se učíme z vlastních chyb. A mojí chybou bylo, že jsem ji neměla dříve," prohlásila důchodkyně.

Britka přitom po prvním porodu prohlašovala, že je šťastná, dokonce s o dvanáct let mladším partnerem Nickem Mayerem prý uvažovali o dalším dítěti. Loni se však rozešli a na výchovu dcery zůstala sama. Podle Tollefsenové by měla být stanovena hranice pro otěhotnění ženy na 50 let.

"Doufám, že se dožiji toho, že uvidím jít Freyu na univerzitu, jak se vdá a bude mít rodinu. To je teď moje jediné přání," dodala nejstarší prvorodička Británie.