Nejstarší otec na světě překonal vlastní rekord, má další dítě

"Co můžu dělat? Takhle si to přeje Bůh. On chtěl, abych měl dalšího syna," tvrdí farmář žijící asi padesát kilometrů od Dillí.

Když jeho manželka Shakuntala porodila chlapce Ranjita, lékaři z nemocnice v Harjaně nechtěli věřit tomu, že otcem je on sám.

"Já jsem byl celý život farmářem. Ale přeju si, aby mí synové měli dobře placenou práci ve vládě. Je dobré, že mám dalšího syna. Když jeden z nich umře, Bůh mi odpusť, někdo bude moct nést mé jméno dál," dodal Ramjit.

Muži z okolí ho moc rádi nemají. I když je mnohem starší než oni, má prý totiž daleko větší sexuální apetit.

Před dvěma lety se stal Ramajit Raghav nejstarším otcem na světě. Letos rekord překonal.

"Děláme to s manželkou až čtyřikrát za noc. Mí sousedé žárlí a pořád chtějí znát mé tajemství. Ale já jim vždy říkám, že je to vůle boží. Jsem zdravý a užívám si sex s manželkou. Myslím, že je velmi důležité, aby manžel a manželka měli sex pravidelně, a když mě o to požádá, tak to můžu dělat celou noc, ale kvůli dětem se musím krotit," uvedl stařík v interview pro britský Daily Mail.