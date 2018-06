Nejstarším novomanželům světa je dohromady 193 let

Forrest Lunsway a Rose Pollardová se poznali v roce 1983 na tanečním parketě komunitního centra na plese pro seniory. Nejdřív z nich byli jen taneční partneři, pak se z toho ale stala láska.

Rose trvala na tom, že se už nikdy vdávat nehodlá. Nakonec ale neodolala Forrestově žádosti o ruku a slíbila, že si ho vezme v den jeho 100. narozenin.

"Ona si nikdy nemyslela, že bych ji požádal a já zase nikdy nevěřil, že by souhlasila. Ale stalo se. Máme před sebou ještě mnoho šťastných let a já tu hodlám zůstat aspoň do 110 let," řekl deníku Daily Mail Lunsway.

Svatba byla překvapením pro všechny přítomné, kteří si mysleli, že jdou na oslavu narozenin. "Už jsem dělal hodně bláznivých svateb, ale tahle je úžasná. Motto této svatby zní: nepřestáváš žít, dokud nejsi mrtvý," řekl duchovní Sam Lewis, který pár oddal.

Mluvčí Guinnessovy knihy rekordů řekl, že hodlají svatbu ověřit, aby mohla být zapsána jako nový rekord. Dosavadní drží britský pár Harry Corton a Edna Holfordová, kterým je ale dohromady o deset let méně.