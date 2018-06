Nejstaršímu diplomovanému studentovi světa je 97 let a je z Austrálie

Allan Stewart, který se narodil 7. března 1915, se už v roce 2006 dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Tehdy mu bylo 91 let a obdržel diplom jako nejstarší absolvent práv.

"Myslím, že teď svůj baret i hábit můžu uklidit. Už jsem to říkal po svém minulém diplomu, ale nakonec se mi stýskalo," vysvětlil Stewart ještě před slavnostním převzetím diplomu, které se odehrálo v Port Stephensu na severu Sydney.

Allan Stewart vysedává v univerzitních lavicích už od 30. let minulého století. Až do svého odchodu do důchodu se věnoval profesi dentisty. V průběhu své zubařské kariéry získal také doktorát ze zubní chirurgie.

Allan Stewart, nestarší diplomovaný student světa

V 90. letech se vrhl na studia práv, aby si procvičil paměť. Protože byl přesvědčen, že už nemá moc času, obvykle šestileté studium absolvoval za čtyři a půl. "Nakonec jsem ale důvod spěchat neměl," říká s úsměvem.