Nejspíš si něco začnu s heterou

"Svatava, ako ty sa vlastne definuješ?" vrtalo hlavou mé přítelkyni, bratislavské performerce a mozku slovenského lesbismu Anně Daučíkové. Otázka mě trochu zaskočila, a tak abych získala čas na rozmyšlenou, zeptala jsem se stejně. Odpověděla mi bez sebemenšího zaváhání: "Já? Predsa ako lesba!" V tom jsem sice měla a mám jasno i já, ale přesto jsem musela ještě něco dodat: "A já jako lesba, která je na hetery." Podívala se na mě s němým úžasem v očích a významně si zaťukala prstem na čelo. Pro ni, stejně jako pro mnoho jiných lesbicky orientovaných žen, nejsou totiž vůbec přijatelné hodnoty a způsoby chování, které vyznávají nebo si osvojují heterosexuálky proto, aby se zalíbily mužům. Namátkou třeba móda, volba miss, submisivita, koketování a podobně. Jenže! Když jste "na ženský", uzavřené lesbické ghetto vás sice může, ale nemusí uspokojit. Žena jako taková je pro vás prostě fenomén a vy díky její blízkosti, něze a energii dýcháte, tvoříte, žijete. Její případná sexuální orientace není úplně to první a hlavní, co vás zajímá a přitahuje. Cítíte se obohacena už jenom setkáním s ní, rozhovorem, vzájemným poznáváním se, letmým dotekem. Máte zkrátka ráda ženskou společnost, a i když samozřejmě doufáte ve víc, než jen v tlachání nad sklenkou vína, nepodmiňujete tím své sympatie. Tenhle subtilní vztah se ale snadno změní v nebezpečnou past, kvůli které si skalní lesba s heterou raději nic nezačne. Má totiž strach, že skončí jako oběť rafinované hry, v níž je jí vymezena role pouhé "používané holčičky". T u je ze všeho nejdřív potřeba zbavit vlastní vůle, a pak v ní vyvolat touhu a závislost na sexu, který jí bude střídavě slibován a odpírán. Holčička je tady přece od toho, aby se své paní ve všem podřizovala a ještě jí za to byla vděčná. Milovaná hetera ji tak může tyranizovat a vydírat, kdykoliv se jí zachce, ale může ji také hýčkat, zahrnovat pozorností a luxusem, nebo se s ní dokonce i chlubit, najde-li ovšem v sobě odvahu něco takového nahlas přiznat. Tyto mistryně v používání mužů jakožto manželů, otců či sponzorů si sotva odřeknou podobné potěšení s osobou stejného pohlaví, nabízí-li se samo a není-li jim vyloženě proti srsti. Hra je hra, na šachovnici je jen nová figurka. n