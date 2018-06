Nejsme pipky z posilovny, hájí moderátorky Monika Marešová

"Spousta lidí si myslí, že když jdou ženský nebo celebrity do posilovny, že jsou to hloupé pipky, ale není to tak. Je to prostě práce a my se musíme udržovat, protože bychom jinak tu práci neměly. Takže samozřejmě chodím do posilovny, ke kadeřníkovi i na kosmetiku. Mám však také paní na rétoriku. Nikdy jsem to nedělala, takže je přirozené se zlepšovat," řekla iDNES.cz Monika Marešová.

První moderátorské zkušenosti sbírá Marešová na Barrandově v pořadu Prominenti, který moderuje spolu s Petrou Černockou a Martinem Maxou. S kamerou se prý sžívá stále lépe.

"Asi by nebylo úplně na místě hodnotit sama sebe, to musí posoudit jiní, ale osobně se díl od dílu cítím líp a doufám, že takhle pozitivně to bude pokračovat i dál," dodává Marešová, která si pro radu zašla i ke svému úřednímu manželovi Leoši Marešovi.

"Pro radu jsem si u něj byla, ale asi bych nerozváděla, co mi řekl. To by diváky nudilo. Ovšem není většího profíka, než je on, takže ke komu jinému bych měla jít než k tomu, koho mám 'doma'."

Monika Marešová před pár dny okusila i moderování na veřejnosti. Do akce ji povolali majitelé nově otevřeného klubu v samém centru Prahy.