Nejslavnější lev Hollywoodu umírá

11:34 , aktualizováno 11:34

Nejslavnější kanadský lev, hvězda hollywoodských filmů George z džungle a Duch a temnota, umírá na rakovinu. Oznámil to v Torontu jeho trenér Michael Hackenberger. Bongo, čtrnáctiletý lví samec, nyní tráví důchod v zoologické zahradě v Bowmanville u Toronta. Trpí rozsáhlou rakovinou plic a podle odborníků nejpozději do konce listopadu odejde do lvího nebe.