Nejsem suverénní sukničkář

Zažil jste několik podivuhodných příhod. Jeden den vás vyšetřovala policie kvůli havárii, nazítří vás pozval Václav Havel na soukromé povídání o filmu, jindy vám zase hrozilo vězení...

Jo, někdy se dostanu do soukolí neuvěřitelné smůly. Můj život je trošku nestandardní a nikdy nevím, jaké mraky se nade mnou skupují. Ale vězení mi hrozilo jenom jednou, a o tom se už nechci bavit.

Teď s vámi chci tak trochu bilancovat, a proto bychom to vynechat neměli.

Máte na mysli tu malou psychopatku? To byla příšerná situace, příšerná! Pocit bezpráví. Musím to přežít, říkal jsem si. Nevěděl jsem, kdo a proč to na mě vymyslel. A vidíte - nakonec zjistíte, že za tím je jen hloupost a mindráky. Hledáte ohromné vysvětlení, jestli po vás třeba nejdou nějaké sekty, ale řešení bývá jednodušší.

Myslíte hloupost puberťačky, která vás v půlce devadesátých let obviňovala ze znásilnění?

Její, vyšetřovatelů i novinářů. Ta holka byla postižená, hrála divadýlko a já byl snadný terč, takže jí všichni ty nesmysly rok baštili. Neuvěřitelné na tom bylo, že moje obvinění tenkrát stále pokračovalo, i když lékaři určili, že byla panna. Chtěl jsem už odejít z republiky, začít někde jinde, ale...

Pro režiséra je to těžké odejít, protože točí o lidech, které zná, a o jejich vztazích, které jsou v každé zemi jiné. Než novou společnost pochopíte, nemůžete o ní a o jejích problémech točit. To zvládne snad jen Formanova býčí povaha.

A ještě jedna věc, na kterou mi asi nebudete chtít odpovědět: nedávno řešil soud výši alimentů, které budete platit na dceru. Advokát tvrdil, že nedisponujete velkým majetkem a máte dluhy. Ale vy tak nevypadáte.

Chtěl jsem platit alimenty a taky je platím. Kolik budu dávat mimo oficiální částku, s tím nechci chodit do novin. Budu to řešit až s tím, jak bude Natálie růst a co bude potřebovat. Oficiální částka je nepodstatná a vím, že nemůže potřeby dítěte pokrýt.

Jaké bylo vaše první setkání?

To byla malinkatá, byl jí rok... Já mám hrozně rád malé děti, a když je navíc moje, tak to není vůbec špatné. Je to kouzelná holčička, paličatá jako já.

Před časem jsem četl, že čekáte rodinu s přítelkyní Terezou. Jste ochotný o tom mluvit?

Nechce se mi... Lékaři jí doporučili, aby těhotenství ze zdravotních důvodů přerušila. Já ještě nějaké děti chci, ale rozhodně to nemám nějak naplánované. Když bude příroda chtít, tak to bude. A už mě netrapte, fakt si chci soukromí bránit... jestli je to vůbec ještě možné.

Copak je skandál, že čekáme dítě?

Kdysi jste říkal, že se nehrnete do ženění, protože jste v dětství neměl dobrý rodinný vzor.

Nebylo to ideální, protože se naši v mém brzkém mládí rozváděli, a to zanechá stopy. Dítě předčasně dospěje a musí řešit problémy, které by nemělo. Což neznamená, že se změnil můj vztah k tátovi nebo mámě, ale k instituci manželství ano. Málo se ví, že váš dědeček byl katolický básník.

Ovlivnilo vás to nějak?

Zemřel, když mi bylo šest, ale pamatuju si ho. Významný dramatik, básník a malíř, v padesátých letech ho odsoudili na dlouhá léta komunistického žaláře. Byl vždycky symbolem vzdělanosti v naší rodině a strašná autorita je to dodnes. Ve všech jeho dílech je silný motiv křesťanství.

Vy sám jste křtěný?

Ano, ale to ještě z člověka nedělá ideálního katolíka. Čímž se dostáváme k vaší nepříliš lichotivé pověsti suveréna a sukničkáře. Ta mě mrzí. Vznikla proto, že někteří novináři chtějí u některých vybraných jedinců vystopovat skandál za každou cenu. Vůbec se nedívají na moji práci a na názory, ale na všech známých lidech hledají jen nějakou špínu. Je těžké s tím žít, protože žádný den nevíte, kdo o vás zase co sepsal.

Vznikla ta pověst jen proto?

Řekl bych, že k dokonalému sebevědomí mi hodně schází. Ale možná se jen bráním, aby se do mě všichni nepouštěli. Můj výraz mě možná drží na distanc od mnoha lidí. Nejsem typ, který by se rozdával jako sluníčko, necítím se jako všeobjímající Lucie Bílá, která říká: Moji lidičkové, já vás všechny miluju. Takže možná je to obrana.

Přesto vycházejí dnes a denně senzační odhalení o vaší osobě. Už jste si trochu zvykl?

To je úděl populárních lidí, přece v tom nejste sám... Ale z režisérů jsem. Nechci fňukat, ale proč třeba dělají skandál z toho, že člověk čeká s partnerkou dítě? Volala mi redaktorka z nějakého slovenského bulváru: Chtěla bych si s vámi popovídat o tom skandálu, kterým teď Praha žije. Chvíli jsem nechápal a pak se jí zeptal: Myslíte to, že čekám s přítelkyní dítě? To má být pro vás skandál? Pro mne ne!

Vraťme se ještě k vašemu dědovi - proč byl vlastně zavřený?

Co vím od táty, tak se stal obětí jednoho z mnoha politických procesů padesátých let. Vždycky se soudil okruh nějakých lidí a on byl mezi potrestanými katolickými duchovními.

Je to pár let, kdy Nova oznámila, že váš děda spolupracoval s StB. To pro vás muselo být zlé. Člověk, který dostane pětadvacet let kriminálu, bude asi těžko spolupracovat se Státní bezpečností. Jaký máte od té doby vztah k řediteli Novy Vladimíru Železnému?

Jsem fascinován, jak může člověk s takovým morálním profilem vystupovat každý týden na obrazovce, poučovat nás o morálce a vštěpovat nám, co je dobré a co ne jak v politice, tak v kultuře. Něco úžasného...

Je pro vás finančně výhodnější dělat film, jako jsou Rebelové, anebo nastudovat muzikál Kleopatra?

Herec a režisér, vnuk spisovatele Václava Renče, se narodil 17. srpna 1965 v Praze. Vystudoval FAMU, katedru dokumentární tvorby. Mimo jiné režíroval filmy Requiem pro panenku, Válka barev a Rebelové, v divadle muzikál Kleopatra, klipy Láska je láska od Lucie Bílé a Medvídek od skupiny Lucie. Ten zvítězil v anketě veřejnosti o český klip desetiletí. Je svobodný. Má nemanželskou dceru Natálii Horákovou. Otcovství přiznal až poté, co bylo prokázáno genetickými testy.

Český film, to je spíš zájmová činnost než práce. Kdybych se měl živit jenom takhle, jsem na státní podpoře. Měl jsem pocit, že třeba režisér Kameňáku Zdeněk Troška si žije dobře. Ale jo, když točíte jeden divácky úspěšný film ročně, tak to určitě jde, ale to není můj případ. Já točím jednou za tři čtyři roky. Určitou mezeru, kterou mám mezi jednotlivými filmy, mi bohatě vyplňuje práce například v divadle.

Vystudoval jste dokument. Proč ho dnes skoro vůbec netočíte?

Ale vždyť jsem třeba udělal jeden z posledních Genů o svém kamarádovi Danovi Dvořákovi, vynikajícím scénografovi a řediteli Národního divadla, který se mnou spolupracoval i na filmových a divadelních Rebelech. I když to zní paradoxně, tak bych u něj v Národním jednou hrozně rád udělal nějakou činohru, protože to musí být krásná práce s živým hereckým organismem. A práce s hercem je pro režiséra strašně důležitá. Několik let jsem dělal skoro samé reklamy, ve kterých jsem se zaobíral designem a záběrovou efektností, jenže když jsem pak začal točit film s herci, měl jsem úplnou trému. Najednou mi nebylo jasné, jak s nimi pracovat. Byl jsem už zvyklý stříhat záběry po pár vteřinách, ale ve filmu platí jiné tempo, navíc musí obsahovat nějaký vnitřní myšlenkový náboj, režisér musí vzbudit v hercích emoce... Takže divadlo je nejlepší trénink.

Nechcete využít znalosti dokumentu a udělat něco jako Rok ďábla?

Dílka Petra Zelenky vůbec nesleduju. Nezajímá mě.

Ale Rok ďábla byl hodně ceněný.

Tady je ceněné to, co vůbec drží pohromadě, a když je slabý rok, vyhraje i takovýhle filmový pseudotvar...

Jste přesvědčený, že Rok ďábla je horší film než Rebelové?

Nechci se o tom dál rozšiřovat. Abych to zkrátil, nesleduju jeho dílo a taky nechci srovnávat muzikál, polodokument nebo třeba detektivku. To jsou oddělené žánry. Kdyby byl silný rok a filmy měli ve hře například Honza Svěrák, Hřebejk, Gedeon nebo Ondříček, tak by si takový Rok ďábla neškrtl.

Jméno Petra Zelenky vyslovujete, jako by mezi vámi byly antipatie.

Pan Petr Zelenka uráží práci svých kolegů v tisku, a to se nedělá.

Vás?

Mě a další. A přitom má dost inteligence i osobní úspěšnosti, aby se takovým excesům vyhnul.

A vy jste si tím neprošel? Například po Requiem pro panenku?

To jo. Člověk se vyhoupl nahoru ze dne na den a neměl ještě na to, aby to ustál. Nepřemýšlel jsem dopředu, protože jsem si myslel, že je moje kariéra automaticky zajištěná, že už si jen budu vybírat scenáristické bonbonky a zvát producenty na kávu. Bylo mi čtyřiadvacet.

Bohdalová je kamarádka

Ještě k filmu - natočil byste raději umělecky ceněný snímek, který by měl skvělé kritiky, anebo film pro lidi, jakým je třeba Kameňák?

Rebely vidělo půl milionu diváků a nyní se připravuje divadelní verze. Tehdy jsem si přál natočit lidový, divácký film, který se bude třeba ještě za třicet let promítat jako Starci na chmelu nebo Limonádový Joe. Ale není to cesta, kterou bych se chtěl ubírat, a teď pracuju na něčem úplně jiném. S Ivanem Hejnou režijně spolupracuju na jeho scénářích o Lídě Baarové a ještě dělám s Josefem Urbanem na jeho scénáři Habermannův mlýn. Tento příběh, napsaný podle skutečné události, syrově a nekompromisně ukáže, jak taky probíhal odsun sudetských Němců.

Platí ještě vaše dohoda s Janem Svěrákem, že se budete vzájemně objevovat jako herci malých rolí ve svých filmech?

Zatím jsme ji nezrušili. Dál se budeme objevovat v nejmenších epizodách na světě. To je takový hec... Polodetail za polodoteail.

Koho hrál Jan Svěrák v Rebelech?

Toho celníka, který na konci pouští Terezku s otcem a jeho družkou přes hranice a ptá se, jestli mají pasy.

A koho vy v Tmavomodrém světě?

Mlčícího promítače na vojenském letišti v Anglii. Byl jsem tam asi tři vteřiny...

Jste kamarádi?

Myslím, že jo. Není to tak, že by se navštěvovaly naše rodiny, ale rádi pokecáme a máme podobné názory. Je posedlý profesionalitou a filmařskou dokonalostí a já to cítím stejně. Už na FAMU jsme se vzájemně hecovali, vždycky chtěli natočit to nejlepší a oběma nám to pomáhalo. On pak odplul do daleko vyšších a lepších sfér, zatímco já stagnoval u reklam.

Váš známý Igor Chaun ještě nenatočil celovečerní film, zato třeba váš další vrstevník Jan Hřebejk září. O čem to vypovídá - o píli, o štěstí nebo o kontaktech?

Hlavně o atmosféře, která kolem vás je. Honza Hřebejk má kliku na lidi - na scenáristu Jarchovského, na spisovatele Šabacha, na producenta Trojana. To je rodina, která se o něj dobře stará. Kdežto třeba Igor takovou rodinu nenašel a já ji občas mám a občas ne.

Ale sám nejste v showbyznysu ničím. Musíte mít výborné přátelství s lidmi, kteří pro vás připravují půdu. Bez nich můžete po hospodách vykládat, že jste režisér, a balit na to holky, ale režisérem ve skutečnosti nejste. Patří ještě do vaší filmařské rodiny Aňa Geislerová?

Hrála v mém debutu, takže jsme si navzájem pomohli odstartovat kariéry. Ale herec nemůže být celý život vděčný jednomu režisérovi, musí jet dál i s jinými, a mě taky baví točit pořád s novými lidmi.

A co třeba Zuzana Norisová a Jan Révai - využijete je v muzikálové verzi Rebelů?

Už jsme objevili tři jiné slovenské herečky, které hraním i zpíváním Zuzanu v pohodě zastoupí a možná budou ještě daleko výraznější. Prostě se jede dál - divadlo vyžaduje jiné vlastnosti než film, je v něm potřeba umět všechno. Zpěv, tanec i herectví.

Vzpomínám, že plakát k Requiem pro panenku fotil Jan Saudek. Tak dlouho jste ho přemlouval, až kývl. Ta umanutost je váš povahový rys?

Kdybych šel při prvním neúspěchu pryč, tak bych ničeho nedocílil. Režisér musí umět přemlouvat. Jinak ten plakát s Aňou je skvělý. V den focení jí bylo patnáct a já mám tu fotku doma v originále schovanou.

U Rebelů jste zase musel přemluvit Jiřinu Bohdalovou, aby vzala skoro zadarmo roli profesorky?

To ani nebylo nutné, protože Jiřinka je moje kamarádka, bezvadná ženská. Navštěvujeme se celkem pravidelně a ona to vzala jako podporu projektu, který se jí líbil. Byl jsem rád, že tu roličku z hecu přijala, protože hrála v šedesátých letech v muzikálu Dáma na kolejích a chtěl jsem, aby se v některém objevila i ve třetím tisíciletí.

Ještě jednou k archivům StB - v těch je právě i Bohdalová.

Právě proto říkám, že žijeme v nemocném státě, v němž se dá pomluvám těžko bránit. Její tatínek byl přece taky v padesátých letech zavřený! Policajti se s ní museli bavit, ale to přece neznamená, že s nimi spolupracovala. Spousta lidí měla jen tu smůlu, že je někdo oslovil, a to je podle mě případ Jiřiny. Vím na sto procent, že nikomu neublížila. Pořád se mluví o umělcích, ale gangstery, kteří mučili lidi, ty nikdo neoznačí a jejich tváře na titulních stranách bulváru nevycházejí. Nechci už ztrácet čas.

Vy nejste spokojený asi taky proto, že jste už několikrát řekl: Z našich politiků myslí na svoji zemi jen Václav Havel. A ten už politikem vlastně není.

Byl to jediný člověk, který uměl říct i nepříjemné věci. Ostatní politici se vyjadřují alibisticky. A třeba k válce v Iráku většinou neřekli to ani to, neměli jasný názor, protože nevěděli, jak se to vyvrbí a jestli z toho nebudou mít problémy. Být politikem a nemít jasné názory je ostuda.

Nedáte se na politiku vy? Loni vám Nezávislí nabídli místo na své kandidátce.

Chtěli, abych se stal zastupitelem na Praze 8, kde bydlím, ale já na to nemám čas a zatím ani chuť. Byla to docela milá nabídka, ale člověk se může naplno věnovat jen jedné věci. Ani politika se nedá dělat napůl.

Je vám sedmatřicet. Už se považujete za usazeného člověka?

To asi ne, ale už se více vyhýbám společenským akcím, které jsem dřív vyhledával, a víc se koncentruju na důležité věci, které chci dělat. Nechci ztrácet čas kravinami.