Nejsem nacista, brání svá tetování policista a partner Kornové

Rotbauer se rozhodl o kontroverznímu tématu promluvit kvůli negativním reakcím, kterých v posledních dnech přibylo. "V týdnu bylo podobné téma v rádiu a bylo mnoho lidí, kteří volali ohledně mé osoby s tím, že mám neonacistické tetování. Není to poprvé, co to slyším," vysvětluje.

"Již od dětství mám rád historii. Veškerá má tetování z mládí, které mám jsou zaměřena na vlastenectví a jen těžko někomu v této republice, když se nezajímá o symboliku a význam, budu vysvětlovat, že nejsem a nikdy jsem nebyl nacista. Neměl jsem potřebu to řešit, ale teď po boku milované Kačky už si to nechci nechat líbit a rád bych všechny odkázal k prostudování mých znaků v podobě tetování," říká.

Tomáš Rotbauer pracuje u policie již několik let, podle svých slov je tato práce pro něj vším. A chlubit se může i dobrými výsledky. Pro zajímavost: ve svém městě dokázal jen během pár měsíců loňského roku pochytat přes dvacet lidí, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. I díky těmto úspěchům získal Čestnou medaili policejního prezidenta.

"Asi stejně nikdo neotočí v názorech, které jsou podle mně ne z důvodu tetování jako spíš z důvodu medializace Kateřiny a mě. Jsem pyšný na to, že jsem Čech a že se podařilo vydat knihu o československých letcích z druhé světové války a vnímám to jako svůj boj proti extremismu a narůstajícího fašismu," dodává Rotbauer, který ve válečné literatuře bude pokračovat i nadále.

Fotografie, na nichž je partner Kateřiny Kornové odhalen, vydal exkluzivně iDNES.cz. Jednalo se o snímky z jejich společné dovolené v Chorvatsku (viz. článek zde).