Nejsem katolička a přítele nemám, vyvrací spekulace Miss Válková

On-line rozhovor čtěte zde Česká Miss 2010 Jitka Válková odpovídala čtenářům iDNES.cz

Osmnáctiletá studentka z Náramče na Třebíčsku se modlí každý večer, ale katolička není. "Všude se uvádí, že jsem katolička, nejsem. Nejsem pokřtěná a nechodím pravidelně do kostela. Ale občas zajdu na mši, protože se tam mohu dozvědět zajímavé a důležité věci, které mi mohou pomoci," uvedla pro iDNES.cz Válková.

"Navštěvuji katolické gymnázium, to znamená v překladu všeobecné. Jiné je na něm to, že je povinné jednou týdně náboženství, ve kterém se hodně rozvíjí hlavně komunikace a učíme se dějiny církve," dodala Miss, která chce po gymnáziu studovat vysokou školu, nejlépe v oboru zdravotnictví.

Zprávy o tom, že chodí s trenérem Miroslavem Ciprou popřela, i když do budoucna nic nevylučuje. "Já myslím, že v bulváru se objeví ještě tolik nesmyslů. Přítele nemám, začínáme se teprve poznávat a o vztahu se nedá ještě hovořit," prozradila Válková a popsala i svůj mužský ideál. "Muž by měl být hlavně charismatický a hodný, inteligentní. Měl by vyznávat zdravý životní styl. Měl by mít smysl pro humor a měl by být optimista."

Teď se Jitka Válková připravuje hlavně na soutěž Miss Universe, kde by chtěla uspět aspoň tak jako její předchůdkyně, která se umístila v první desítce. "Před finále Miss Universe budu na sobě hodně pracovat, určitě bych ráda zopakovala úspěch Ivety Lutovské v této soutěži," sdělila nová Česká Miss.

Jitka Válková přijala svůj titul s pláčem. "Myslím, že jsem plakala až moc a nesnažila jsem to nějak zadržovat. Když jsem viděla pak tatínka a maminku, tak jsem se rozplakala snad ještě více," přiznala.

Porotě se ale víc líbila blondýnka Veronika Machová, která bude naši zemi reprezentovat na Miss World. Jitka Válková jí to ale nezávidí. "Vůbec mi to nevadí, pro mne je úspěch, že mne zvolili lidé. Za to jsem opravdu moc šťastná. Jinak Miss Universe je velice prestižní soutěž, ale Miss World má větší tradici," uvedla Válková.