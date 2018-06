Nejsem chladná, říká Klára Zaňková

"Ze začátku jsem možná byla v jejím stínu, ale myslím si, že se to třeba časem změní. Doufám. Chci, aby mě lidi brali jako Kláru a ne jako ségru loňské finalistky. Jsem Zaňková, a to, že jsem loni kvůli věku do soutěže nemohla, neznamená, že to nemůžu zkusit teď," říká studentka pražské konzervatoře.

I když si přála postoupit, výsledek ji překvapil. "Upřímně, vůbec jsem to nečekala. Myslela jsem, že divákům nebudu sympatická, ale strašně mě to překvapilo. A mile," usmívá se dívka, která prý od poroty čekala jen to nejhorší.

Už na konkurzu si vysloužila nálepku "chladná a lhostejná". "To ale vůbec nejsem," podotýká Klára, která zpívá od šesti let.

S nadhledem přechází i kritické dotazy stran váhy či zjevu. "Jasně, že mě mrzí, když o mně někdo napíše něco hnusného, ale každému nemůžu být sympatická. Nehraju si vůbec na nic. Jsem úplně normální a to, že nejsem hubená ani žádná krasavice, mě nijak neužírá. Jsem velký jedlík a je to na mně i bohužel trochu vidět, zbožňuju svíčkovou a řecký gyros," usmívá se dívka, která na své soupeře hledí s obdivem.

"Na generálce byli všichni výborní a pak přišlo natáčení a spousta výkonů klesla," lituje.

Velkou podporu má Klára samozřejmě i ve zkušené sestře Veronice. "Poprvé budu doma nervózně sledovat druhý ročník soutěže, protože se v ní objeví moje sestra. Podle mého názoru bude hodně záležet na hodnocení poroty, které doposud velkou měrou ovlivňovalo hlasování diváků," řekla před nedělním semifinále Veronika.