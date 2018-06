Nejsem čarodějnice, říká matka internetových dvojčat

List News of the World například přinesl svědectví bývalé chůvy u Kilshawových, že s hygienou to na jejich farmě ve Walesu nebylo zrovna moc valné. List dále napsal, že Judith Kilshawová je čarodějnice, která se zabývá černou magií.

"Nikdy bych neublížila zvířatům, avšak jiným lidským bytostem bych ublížila. Mohlo by to jít až tak daleko, že bych zničila jejich životy, politickou kariéru, byznys. Je mi to jedno," řekla údajně Kilshawová, která je přímo posedlá touhou mít další dítě - holčičku. Slíbila prý, že použije těch nejtěžších forem černé magie, aby získala dvojčata zpět.

V reakci na zveřejnění článku však tato 47letá žena popřela, že ovládá tajemné síly. Všechno to jsou prý lži. "Nejsem čarodějka. Moje děti to potvrdí. Otisknou o nás (sdělovací prostředky), co chtějí," rozhořčila se Kilshawová. Její manžel Alan, pětačtyřicetiletý právník, je prý zase zakládající člen krajně pravicové strany, která prosazuje zákaz přijímání přistěhovalců do Británie.

Kilshaw teď vyzval média, aby je nechala na pokoji alespoň do úterý, kdy v Birminghamu začne soudní přelíčení případu.

Kalifornská dvojčata Kimberley a Belinda prodala jejich biologická matka přes internet nejprve americkým manželům, potom si je vzala zpět a za dvojnásobek částky je přes internet znovu prodala britskému páru. V televizním interview pak ale uvedla, že chce děti zpět, protože od zprostředkovatelky dosud nedostala žádné peníze.

Do případu mezitím vstoupili sociální pracovníci ve Walesu, kteří manželům Kilshawovým děti odebrali a dali je dočasným pěstounům. Britští i američtí manželé chtějí děti získat zpět. Případem se začne v úterý zabývat soud.

Případ internetových dvojčat nastolil v Británii naléhavou otázku, jak je možné, že prostřednictvím internetu může dosud děti adoptovat kdokoli, bez ohledu na to, zda je vhodný rodič.

Britská vláda teď hodlá urychlit přijetí připravovaného zákona o adopci ze zahraničí. Od dubna by tak mělo být trestné přivézt do Anglie nebo Walesu dítě bez souhlasu sociálních pracovníků. Těm, kdo by tento zákon porušili, by hrozila pokuta 600 liber a až tři měsíce vězení.