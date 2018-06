Nejsem anorektička. Zhubla jsem při dítěti, brání se Miss Vítová

„Těhotenská kila jsem zhubla za tři měsíce, ale úplně samovolně. Opravdu díky běhání kolem toho prcka. A potažmo teď, když už začíná chodit, všude leze a člověk za ním musí furt cupitat. Tak to jde opravdu samo,“ přiznala modelka, kterou kvůli štíhlé postavě v poslední době dokonce podezírali z poruchy příjmu potravy.

„Kolikrát mě v médiích nařkli, že snad mám anorexii a nevím co všecko. Já se vždycky tomu směji a říkám: Panebože! Dítě na vás!“ prohlásila Vítová, která dceru porodila loni 15. října (více zde).

Blondýnka si mateřství nesmírně užívá, ale je vděčná i za každou volnou chvilku, kterou se jí podaří ukořistit pro sebe.

„Když už mám sušičku, pračku, všechno hotové, tak si lehnu, udělám si kafe a jenom si zapnu televizi. To je pro mě nejlepší relaxace. To, co jsem dřív nenáviděla, jako trávit čas u televize a pohlcovat ten čas ničím, tak si teď užívám. A jsem za to hrozně ráda,“ dodala Česká Miss 2009.