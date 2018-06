Anistonová je podle pánského časopisu nejpřitažlivější ženou všech dob

Anistonová je podle čtenářů krásná žena s dokonalým tělem. Je podle nich víc sexy než Angelina Jolie, s níž teď žije její bývalý manžel Brad Pitt.

Samotnou Anistonovou volba překvapila, protože na rozdíl od jiných hereček nehrála tolik sexy rolí ani nenafotila mnoho sexy snímků. Nejdráždivější scény natočila právě letos do filmu Šéfové na zabití.

Kdyby měla sama říct, která žena je podle ní nejvíc sexy, volila by mezi slavnou herečkou Brigitte Bardotovou a novinářkou, která léta bojuje za ženská práva, Gloriou Steinemovou. "Ale kdybych měla říct jen jednu, tak by to byla Gloria, protože ta má úplně všechno," řekla Anistonová.

Brigitte Bardotová Gloria Steinemová

Čtenáři časopisu však ani jednu z nich do desítky nejpřitažlivějších žen všech dob nezvolili. Na druhém místě skončila Raquel Welchová, hned za ní Marilyn Monroe a do první pětky se dostala ještě Britney Spears a Madonna.

"Zábava je sexy a Jennifer Anistonová je zábavná. Je nohama na zemi a tím budí dojem, že je dosažitelná," odůvodnil časopis její zvolení. "Zřídka hraje hlupačky a málokdy přehrává. Je vtipná klidným, přirozeným způsobem."

Jennifer Anistonová se svlékla na obálku časopisu GQ.

Nejpřitažlivější herečka všech dob neměla dosud s muži moc štěstí. Po rozvodu s Bradem Pittem randila s Johnem Meyerem, Vincem Vaughanem, Paulem Schulforem a Bradleym Cooperem. Teď je ale zamilovaná do o dva roky mladšího herce Justina Therouxe a podle jejího otce to vypadá konečně na vážný vztah.