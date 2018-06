Sexy blondýnka má tělo jako z gumy a vejde se i do kufru

Hadí žena, která dokáže vzít nohy na ramena, bez problémů udělá provaz na gauči a vejde se i do kufru. To je modelka Julia Gunthelová, která se stala ženou s nejohebnějším tělem na světě. Bývalá gymnastka svůj talent objevila ještě jako čtyřletá holčička.

"Přijde mi to přirozené. Někdy to ovšem může být trochu nepříjemné, když mám dlouho udržet nějakou pozici při focení. Ale myslím, že každému, kdo dlouho sedí, ztuhnou svaly," řekla sexy modelka, která by se ráda prosadila v Hollywoodu.

Gunthelová měří 175 centimetrů a váží 53 kilo. Kvůli své profesi se musí udržovat v kondici. "Opravdu nedržím dietu, musím ale tvrdě trénovat, abych udržela svaly v kondici a co nejvíce flexibilní," dodala.

Blondýnka se už v roce 2007 zapsala do Guinnessovy knihy rekordů, když dokázala svými zády o stehna prasknout tři balony za 12 sekund.