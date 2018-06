Nejodvážnější fotky miss Vignerové: nahé tělo a jen pár ozdob

"Byla to pro mě nová zkušenost s novým fotografem, tak jsem si řekla: Proč do toho nejít? Dostala jsem nabídku fotit do jeho diáře, který každoročně připravuje, a protože to pro mě byla zajímavá nabídka, tak jsem na to přikývla. Já jsem ale vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu, s jakým nápadem Jakub přijde, v čem budu oblečená, ale nakonec se mi focení líbilo," řekla iDNES.cz Vignerová.

Jak je u Ludvíka zvykem, modelky se v ateliéru zpravidla svlékají a ani Vignerová nebyla výjimkou. "Byla jsem lehce oděná, ale celé se to fotilo v takové čistotě a lehkosti, že mi styling vyhovoval."

Vignerová doposud odvážnější fotky nenafotila, ale jednou by se určitě v rouše Evině nechala zvěčnit na památku. "Ještě tomu dám čas, ale ráda bych si, než budu starší ženou, nechala něco takového pro sebe na památku nafotit."

Další známou tváří, kterou Jakub Ludvík ulovil pro svůj připravovaný diář, je i zpěvák Ondřej Ruml. Focení se ale v tomto případě neslo v duchu decentnosti, bez potřeby odhazovat svršky.

Ondřej Ruml

"Bylo to pro mě první ateliérové focení a musím říct, že bylo opravdu příjemné. Nikdo mě nenutil do nějakých póz, cítil jsem se velmi uvolněně a už při focení jsem měl pocit, že ty fotky budou dobré. Když jsem viděl některé ty fotky přímo ve foťáku, tak jsem byl moc spokojený. Až budu fotit něco dalšího, tak budu moc rád, když to bude s Jakubem," vychvaluje si spolupráci mladý talent.

Olga Lounová před objektivem Jakuba Ludvíka Jakub Ludvík a Olga Lounová

Kromě Vignerové a Rumla pózovala před objektivem i zpěvačka a herečka Olga Lounová.