Nejoblíbenější moderátoři roku jsou Jiří Pomeje a Lucie Výborná

Vítězové ankety Moderátorka Lucie Výborná pochází z televizní rodiny. Z rozhlasového éteru ji posluchači znají přes 20 let. Rozhlasový mikrofon je prý její droga, ale nikdy by prý nechtěla zpovídat politiky. Odpočívá aktivně – na motorce, lezením po skalách, surfováním, ale hlavně s rodinou. Český herec, moderátor a producent Jiří Pomeje začal vysílat v prosinci 2010 v "Živé noci". Hned v premiérovém vysílání zachraňoval sebevraha a byl úspěšný. Miluje prý život, má rád dobře vychlazené pivo, cigarety, Andy a ranní teplé rohlíky.

Své oblíbené moderátory a moderátorky vybírali posluchači všech českých rádií. Během září poslali téměř 30 tisíc SMS zpráv s tipy na své oblíbence za mikrofonem. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci festivalu Prix Bohemia Radio v Divadle Na Kovárně v Poděbradech.

"To je šok, to není možný. Byl jsem nominován s takovejma bardama, před kterýma se jen tiše ukláním. A být nominován v jakékoli kategorii s Karlem Gottem, tak to je přece nesmysl vyhrát. Tak jsem se přijel podívat na kolegy a ono to vyšlo," řekl nadšený Pomeje, který radostí překřičel i svého šéfa Michela Fleischmanna.

Ten mohl být s moderátory Frekvence 1 spokojen, v mužské kategorii totiž získali první dvě místa a v ženské druhé a třetí.

První jim vyfoukla Lucie Výborná z Českého rozhlasu. "Mezi prvními dvaceti muži a ženami bylo 11 jmen z Českého rozhlasu, takže my jsme spokojeni," řekl šéfproducent stanice Miroslav Dittrich.

S historicky první anketou Moderátor roku 2011 přišla Asociace rozhlasových organizací, která sdružuje Český rozhlas, Rádio Impuls a společnost Lagardere Active ČR zastřešující rádio Frekvence 1, Evropu 2, Bonton a Dance radio.

"Anketa Moderátor roku je posluchačská soutěž, do které mohl hlasovat každý. Bylo mi potěšením vidět ve výběru hlasujících tolik jmen, které jsem zažil na vlnách Frekvence 1 a Evropy 2," prohlásil prezident mediální skupiny Lagardere Active ČR Michel Fleischmann.

Během slavnostního večera vstoupili do rozhlasové Síně slávy Antonín Přidal a in memoriam Jiří Ješ a Jiří Dienstbier. Udělena byla také Cena Karla Kyncla. Letos se jejím laureátem stal zahraniční publicista Libor Dvořák.

Jiří Pomeje a Jitka Asterová Herec Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy Pavel Kudrna

Moderátor roku 1. Jiří Pomeje (Frekvence 1)

2. Ruda z Ostravy (Frekvence 1)

3. Pavel Kudrna (Český rozhlas 2 - Praha)

4. Jan Pokorný (Český rozhlas 1 - Radiožurnál)

5. Karel Gott (Český rozhlas 2 - Praha)

6. Jiří Kokmotos (Český rozhlas 2 - Praha)

7. Václav Moravec (Rádio Impuls)

8. Aleš Cibulka (Český rozhlas 2 - Praha)

9. Karel Sladký (Český rozhlas Hradec Králové)

10. Zdeněk Vrba (Český rozhlas Regina)

Lucie Výborná Jana Knížková Diana Kobzanová

Moderátorka roku 1. Lucie Výborná (Český rozhlas 1 - Radiožurnál)

2. Jana Knížková (Frekvence 1)

3. Diana Kobzanová (Frekvence 1)

4. Martina Kociánová (Český rozhlas 2 - Praha)

5. Lubka Ponížilová (Frekvence 1)

6. Světla Magni (Český rozhlas 2 - Praha)

7. Stanislava Dufková (Český rozhlas 2 - Praha)

8. Marie Retková (Český rozhlas 2 – Praha)

9. Hana Shánělová (Český rozhlas 1 – Radiožurnál)

10. Eva Kvasničková (Český rozhlas 2 - Praha)

