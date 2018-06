Nejoblíbenější jsou Gott a Svobodová

FOTOGRAFIE ZDE

Televizní diváci volili v sobotu večer v přímém přenosu z pražského Kongresového centra mezi umělci, politiky i sportovci.

"Vůbec jsem to nečekala. Když v pátek v tisku vyšlo, že jsem favoritka, odpověděla jsem, že se tak necítím a že si spíš myslím, že naši příznivci přepnou na jiný televizní kanál," uvedla pro iDNES Svobodová, která svou popularitu přičítá hlavně práci ve své nadaci.

"Myslím, že se zúročila ta pětiletá mravenčí práce pro charitu. Lidé si toho všímají. Řekla bych, že ti, co posílali hlasy, jsou stejní lidé, kteří nám posílají dárcovské esemesky." Sama by ale na otázku kdo je největší celebrita odpovědět nedokázala. "Neposuzuji lidi podle toho jestli jsou nebo nejsou celebrity. Zajímá mě jací jsou. A jestli bych měla jmenovat někoho, koho si velmi vážím, tak to byla určitě princezna Diana."

Manželce skladatele Karla Svobody a ředitelce nadace Kapka naděje dali přednost před Anetou Langerovou a Lucií Bílou, slavíkovi před Markem Ebenem a Sámerem Issou. Gott, který bude mít v Jevanech "své mauzol...,promiňte muzeum," opravil se moderátor večera Tomáš Matonoha, nechal za sebou například Václava Havla i Klause. Svobodová zas Kateřinu Neumannovou, či Livii Klausovou.

Top Garderoba

O vítězích dalších tří kategoriích rozhodovali čtenáři časopisů a internetu. Karlu Gottovi připadlo vítězství ještě v kategorii Top Garderoba - nejlépe oblékaný muž. Porazil fotbalistu Tomáše Rosického a moderátora Pavla Zunu.

Mezi nejlépe oblečené ženy patří modelka Tereza Maxová, zpěvačka Helena Vondráčková. Prvenství ale získala bývalá první dáma Dagmar Havlová. "Šaty si vybírám podle nálady a inspirace," uvedla před kamerami a přiznala, že v oblékání radí i svému manželovi.

Václav Havel, jehož jméno figurovalo mezi nejlépe oblékanými muži i mezi nejoblíbenějšími páry, svou ženu do pražského Kongresového paláce nedoprovodil. Je totiž na chalupě na Hrádečku. "Píše ohlédnutí za životem a divadelní hru. Už se moc těším až za ním pojedu a budu mu dělat múzu," svěřila se Havlová.

Sexy idol

Nejpřitažlivější dvojicí jsou mezi českými celebritami Lucie Bílá a Sámer Issa. Hned za nimi zůstali Gábina Partyšová, Iva Kubelková a z mužů desetibojař Roman Šebrle a superstar Ali Amiri. Lucie vyvrátila spekulace o tom, že chystá pauzu. "Pracuji na dvou frontách: Na muzikálu v divadle Ta Fantastika a trénujeme miminko," svěřila se. Vítězství ji potěšilo, ale Gábině na druhém místě, která přišla za chytrou horákyni, vysekla poklonu: "První jsi měla být ty."

"To ne já, to módní návrhářka," kontrovala Partyšová. "Žádná návrhářka, to Tvá maminka s tatínkem," ocenila Lucie její zveřejněné půvaby. Mimochodem s ňadry měla Partyšová ten večer vůbec potíže. Nejen že se jí každý (včetně Karla Gotta) díval jen a jen do nekončícího výstřihu, ale ještě ke všemu se draly ven úplně celé!

Sámer Issa si drží svůj styl stydlivého hocha. "Jako sexsymbol se rozhodně necítím," culil se. Mezi ženami je pro něj bohyní topmodelka Karolina Kurková. Bydleli jsme kdysi vedle sebe v Děčíně na sídlišti. Je krásná, sexy a úspěšná." Jeho přítelkyně by prý ale až zas tak dokonalá být nemusela. "Zatím mám něco, jak se říká, rozdělanýho, nerad bych o tom mluvil," tajil přítelkyni, ale připustil, že je ze šoubyznysu.

Nej pár

Čtenáři rozhodovali také v kategorii nejoblíbenější pár a pro cenu - šperk ze zlata a s brilianty v pouzdře ve tvaru chleba, si přišli manželé Svobodovi. Porazili Hanu Zagorovou se Štefanem Margitou a Markétu Fišerovou s Markem Ebenem. "Vždycky naše manželství nebylo idylické. Někdy jsem měla chuť sbírat i jiné než jedlé houby," přiznala vášnivá houbařka Vendula.

Bolek Polívka se sice s Marcelou Černou mezi páry neumístil, ale nevadí. Bolek už totiž vítězí jinde a jinak. Vyhrál nad vlastní teorií o tom, že každému ze svých dětí pořídil luxus - jinou matku. Jejich Jeníkovi totiž už budou koncem ledna dva roky a asi dva týdny nato, se mu narodí bratříček. "Dvě děti s Bolkem, to už je samo o sobě úspěch," odpověděla jeho přítelkyně na otázku, jestli ještě po dvou synech přijde vysněná Maruška. "Uvidíme co s námi udělají dva kluci, když tak později. Ale tři děti jsou skvělé," nebránila by se se Marcela. "Je to jako v pohádce, kde bývají často tři princezny, tři prstýnky, tři synové, tři zlaté vlasy, tři sudičky..."

Mediální komise orgnizátorů udělila ještě cenu v kategorii Srdce roku Ivetě Bartošové v zastoupení a s poděkování jejímu expříteli, moderátorovi Zdeňku Podhůrskému. Kategorii Potíž roku získal malíček Jaromíra Jágra, před levou kyčlí Karla Gotta a achilovkou Milana Baroše. Za Dítě roku komise určila Kordulu Žilkovou-Stropnickou.