Nejoblíbenější dárky Dalibora Jandy: pyžamo a trenýrky

"Vánoce byly bez sněhu trochu smutnější, ale jinak jsme si užívali vánoční pohodu. Každý rok máme klasicky stromek, kapra, salát, o to se vždy stará moje žena. Taky se každý rok postíme, abychom viděli zlaté prasátko. Pod stromečkem jsem našel hodinky, které jsem si přál," řekl Janda.

Nový rok zpěvák přivítal po 15 letech pracovně. S dcerou Jiřinou Annou zpívali v Mostě na náměstí. Pak ještě stihli doma udělat soukromý ohňostroj, přijeli známi a popřáli si například s Luďkem Sobotou. V novém roce chystá zpěvák jeden netradiční projekt.

Český slavík 2011 - Dalibor Janda s manželkou a dcerou Jiřinou, nominovanou na Objev roku

"Producentsky chystám novou desku dcery Jiřiny Anny a na podzim chystám velké překvapení, které nemůžu prozradit. Týká se to mých písní, bohužel ale zatím nemůžu prozradit nic konkrétního," mlží Janda.

Zpěvák s charakteristickým chraplákem navíc plánuje množství vystoupení a koncertů v Česku i na Slovensku.

Přesně před 22 lety Janda dostal nabídku na spolupráci se skladatelem Karlem Svobodou. K seriálu Druhý dech, který se od 4. ledna opět objeví na obrazovkách televize Nova, nazpíval titulní píseň Vchází bez vyzvání.

Seriál Druhý dech (1988)

"Vždycky jsem dělal hlavně vlastní písně a Karel pořád říkal, že spolu musíme něco natočit. Tenkrát mě pozval do studia a pustil mi píseň, ke které mi řekl, že by měl být k novému televiznímu seriálu. Text tenkrát napsal můj dlouholetý spolupracovník Honza Krůta. Když mi píseň pouštěl, tak to byla pouze základní melodie, ale společně jsme dali dohromady přímo u piana i refrén a celý song jsme dokončili. Tak vznikla píseň Vchází bez vyzvání, která byla jednou z mých nejúspěšnějších písní," prozradil zpěvák.