Nejoblíbenější antikoncepce? Kondom!

16:37 , aktualizováno 16:37

Kondom je podle průzkumu, jehož se v 27 zemích světa zúčastnilo 18 tisíc lidí, celosvětově nejoblíbenější antikoncepcí. Dává mu přednost 41 procent lidí. V Česku je to však jen 19 procent.

Průzkum, který financoval jeden z výrobců kondomů, zjistil, že prezervativ je oblíbený zejména u nejmladší generace, užívá ho 61 procent lidí mezi 16 až 20 lety a více než polovina lidí do 24 let.