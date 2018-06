Nejmodernější jsou blondýny s ofinou

Zatímco vpředu obličeji dominuje zmíněná ofina, ostatní vlasy by měly působit rozevlátě, lehce a přirozeně. Důležité je, aby šel účes snadno udržovat. "K tomu žena nepotřebuje nic víc, než dobrý šampón a regeneraci. Namísto hřebenu postačí ruce, pro zvětšení objemu účesu pak kulatý kartáč," radí kadeřnice Petra Měchurová, majitelka jednoho z deseti salónů, jejichž zástupci smí do Paříže na přehlídky žhavých novinek.

Kdyby si snad totiž nějaký šikovných Čech usmyslel, že prosadí svůj "skvělý" nápad, má šanci tak maximálně doma mezi příbuznými.

Nové trendy vznikají v Londýně, v Miláně, v Madridu a především v Paříži. Do města nad Seinou mohou jen členové asociace špičkových kadeřníků ve Francii. "I já bych jednou chtěla být mezi těmi, co určují trendy," přeje si nejen Petra Měchurová, ale snad každý z nich.

"Angličani jsou výstřednější, agresivnější. Jejich účesy nemusí být tak krásné a líbivé," říká Petra Měchurová, kadeřnice a majitelka salónu, která jezdí dvakrát do roka okouknout nový styl do Paříže i do Londýna. Účes podle ní stojí samozřejmě hlavně na perfektním střihu.

Dlouhé vlasy jsou sice považovány za sexy, ale nedá se s nimi moc dělat. Z polodlouhých i krátkých délek však dokáží šikovné ruce vytvořit několik různých podob té samé ženy. "Sestříhané vlasy vypadají svěžeji a nositelka mladistvěji," potvrzuje Petra Měchurová.

Ženy stále víc spoléhají na přirozenost. Ustupují výrazné červené tóny. S ofinou budou ze všech nejvíc IN například zpěvačky Helena Vondráčková či Iveta Bartošová. Barvou letošního jara jsou totiž odstíny od blond až k platině.

Brunety zvolí některou z přírodních odstínů: medovou, kakaovou, barvu espresa či ledového čaje. Tmavovláskám Měchurová doporučuje proužky do měděna či do červena. "Ale jemně!" Upozorňuje.

Zajímavější je podle odborníků účes dvoubarevný či tříbarevný, ale kontrasty by neměly být moc silné. "Záleží ale také na tom, jak se kdo v čem cítí," tvrdí Měchurová. "Přitom by mělo být jasné, že se s vlasy pracovalo, a ne že jsou vyšisované od sluníčka."