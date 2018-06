Nejmladší miliardáři

Těch opravdu mladých je však v žebříčku jen pomálu. Za skutečné teenagerky by se daly považovat dvě mladé dívky, o nichž se tvrdí, že jsou to nejlukrativnější partie na vdávání na světě.



Jednou z nich je neteř známého módního návrháře Gianniho Versaceho Allegra, která po strýcově tragické smrti zdědila 45procentní podíl v jeho módní firmě. Jeho hodnota je odhadována na zhruba 1,5 miliardy dolarů, a tak může být na veřejnosti téměř nevystupující Allegra považována za nejmladší evropskou dolarovou miliardářku.



Na podobné bohatství musela do svých osmnácti let čekat také vnučka řeckého rejdaře Aristotela Onassise Athina Rousselová. Právě v den, kdy se stala plnoletou, na ni totiž přešla polovina majetku, jenž jí odkázal její dědeček a který do té doby spravovala speciálně vytvořená nadace.



To kvůli tomu, aby její bohatství nestihl "rozfrcat" Athinin otec, jenž měl v době sepisování Onassisovy závěti pověst příliš velkého playboye. Athina tak již dostala podstatnou část dědictví - 87 obchodních firem, vklady ve 217 bankách, luxusní sídla v Paříži, New Yorku, Aténách a Acapulku a také soukromý ostrov Scorpios. Až jí bude jedenadvacet, dostane zbytek několikamiliardového majetku.



S menším přimhouřením očí by se za trochu odrostlejšího teenagera dal považovat také dvacetiletý Albert von Thurn-Taxis. Ten před dvěma lety, v den svých osmnáctých narozenin, také dostal kromě dortu jako dárek i miliardový majetek.



Jeho rodina již tři sta let úspěšně podniká, a tak nejmladší evropský a světový miliardář zdědil rozsáhlé pozemky, nemovitosti, zámky, umělecké předměty a také několik firem. A to by bylo - co se týče miliardářů mladších dvaceti let - všechno. Ten zbytek jsou všechno třicátníci až čtyřicátníci. I tato skupina by se však dala rozdělit do několika podkategorií. A to zhruba tří.

Selfmademani

První by se dala definovat jako ti, kteří se skutečně vypracovali. Vévodí jí technologičtí mágové, kteří se před deseti, patnácti lety ocitli v pravý čas na pravém místě a vsadili na počítače nebo na internet.



Do této skupiny patří i nejbohatší "mladík" na světě, tedy miliardář pod čtyřicet let - zakladatel stejnojmenné počítačové firmy Michael Dell z USA. Jeho majetek činí téměř deset miliard dolarů. Svou firmu Dell Computer rozjížděl v roce 1984 doslova v ložnici. Dokázal se však prosadit svou taktikou přímého prodeje, která mu umožňovala stlačit ceny produktů.



V cenové válce se tak prosadil na úkor svých konkurentů, jako byly firmy Gateway nebo Compaq. Podobně vděčí technologiím za svůj úspěch i Američan francouzského původu Pierre Omidyar, který založil internetovou aukční síň eBay. Ta má v dnešní době zhruba 62 milionů uživatelů a prodává se na ní zboží ve více než osmnácti tisících kategorií - od panenek Barbie až po drahé starožitnosti. Jako jedna z mála internetových firem dokáže eBay produkovat zisk - zejména z poplatků dražících a také z reklamy na svých stránkách.



Omidyar tak díky ní získal majetek v hodnotě pěti miliard dolarů. eBay pomohla k bohatství také prvnímu Omidyarovu zaměstnanci a prvnímu prezidentovi společnosti Jeffrey Skollovi. Jeho jmění se odhaduje na 2,8 miliardy dolarů Hned za ním se drží v tabulce mladých boháčů další internetový prodejce - Jeff Bezos, i když se jeho společnost Amazon nyní potýká se ztrátovostí.



Firma Amazon začínala v podstatě jako virtuální knihkupectví. Teď se zde prodává skoro všechno - kompaktní disky, videokazety, vybavení domácností nebo třeba léky a zdravotní pomůcky. S lehkou dopomocí svého otce, hongkongského miliardáře Li Ka-šinga, se díky novým technologiím prosadil i Richard Li. Půjčil si od otce peníze do začátku a vytvořil televizi Star, kterou pak prodal za téměř miliardu. Teď se přes svou firmu PCCW soustředí zejména na internetový byznys.



A ještě jednomu zástupci mladých selfmademanů pomohly nové technologie. Řek Stelios Haji-Ioannou začínal lodní dopravou, v níž konkuroval přímo svému otci. Pak však dostal nápad založit levnou leteckou přepravní společnost. K tomu, aby byl levný, se rozhodl využít mimo jiné také internetu pro objednávání letenek. O tom, že se mu to podařilo, svědčí i fakt, že easyJet patří k nejziskovějším na světě. Kromě těchto aerolinek jsou součástí skupiny EasyGroup další podobné firmy, na nichž se objednává zboží nebo služby přes internet.

Dědicové

Druhou velkou skupinu v rámci mladých miliardářů tvoří ti, kdo svůj majetek zdědili. A úspěšně či neúspěšně se jej pokouší rozmnožovat. Kromě již zmíněných Athiny Rousselové-Onassisové, Allegry Versace a Alberta von Thurn-Taxis se sem dají zařadit například syn a dcera bývalého šéfa německé automobilky BMW - Stefan Quandt a Suzanne Klattenová.



Oba mají společně se svou matkou Johannou Quandtovou kontrolní podíl v BMW a oba také ve slavné bavorské automobilce pracují. Suzanne navíc vlastní část akcií farmaceutické firmy Altan, takže její majetek je o něco větší než jejího bratra. Odhaduje se, že hodnota jejích podílů činí asi 7,3 miliardy dolarů, majetek Stefana Quandta je asi 4,3 miliardy dolarů.



Po otci převzal řízení firmy, a tím se také dostal k miliardovému majetku šéf švýcarské farmaceutické společnosti Serono Ernesto Bertarelli. Postupně se snaží společnost orientovat na biotechnologie a Serono je významným výrobcem léků na neplodnost a sklerózu. Dědici jsou také šéfové dvou latinskoamerických výrobců piva a dalších nápojů.



Lorenzo Mendoza šéfuje venezuelské společnosti Empresas Polar, kterou zakládal jeho dědeček. Pivovarů, jako je peruánský Backus nebo kolumbijská značka Bavaria, se však zbavuje. Namísto toho se snaží rozšířit záběr své společnosti a ta se zaměřuje nyní i na produkci rybího masa nebo pamlsků k vínu.



Vládkyní latinskoamerického piva se stala díky dědictví také šéfka mexické společnosti Grupo Modelo Maria Asuncion Aramburuzabalaová. Grupo Modelo vyrábí takové značky, jako je Corona nebo Negro Modelo, a majetek Aramburuzabalaové je odhadován na 1,2 miliardy dolarů.



Skoro třetinu akcií ve světoznámé firmě zdědil také William Wrigley junior. Wrigleyovy žvýkací gumy začal v roce 1983 vyrábět již jeho pradědeček, dnes již pod společnost Wrigley's patří i značky jako Juicy Fruit nebo Doublemint. William Wrigley junior ovládá majetek okolo 3,5 miliardy dolarů.

Ruští oligarchové



Poslední skupinou mezi mladými miliardáři jsou zástupci zemí bývalého Sovětského svazu, nyní tedy Rusové a Ukrajinci. Většina těchto "oligarchů" jsou bývalí svazáčtí funkcionáři z poloviny devadesátých let minulého století, respektive ti, kteří měli v té době dobré politické styky.



Právě díky nim se dostali k veslu při bouřlivé a často neprůhledné privatizaci velkých firemních kolosů působících zejména v oblasti těžby ropy, plynu, uhlí a dalších komodit. Právě tam šlo totiž o největší majetky.



Svědčí o tom i to, že v první pětce mladých miliardářů jsou hned dva šéfové ruských ropných gigantů. Michail Chodorovskij z Jukosu a Roman Abramovič ze Sibněftu. Majetek nejbohatšího Rusa, Chodorovského, činí osm miliard dolarů. Abramovič, který se v posledních dnech zviditelnil koupí britského fotbalového klubu Chelsea, má jen o něco méně - téměř šest miliard dolarů.



Majitelů velkých ruských či ukrajinských průmyslových kolosů je mezi mladými miliardáři mnohem víc. Michail Fridman z finančnické skupiny Alfa Group, Rinat Achmetov z plynárenské firmy Průmyslový svaz Donbasu, Michail Prochorov z finanční skupiny Interros či Alexej Mordašov z ocelářské společnosti Severstal.