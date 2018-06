Nejmenší pivovar na světě má herec Fišer

Po patnácti letech garážové historie vyrostl pivovar, který dnes už splatil všechny dluhy a začíná vydělávat. "A ten známý mi také říkal, že jestli v Čechách takový malý pivovar nemáme, mám si uvařit pivo sám. A já se zeptal, jak," přiblížil začátky svého neobvykého koníčka.



Dostal několik rad, týkajících se zejména použití předzpracovaných přísad, které mohou nahradit zdlouhavý proces klíčení ječmene a následných kroků. Navíc zjistil, že podobně jako v Americe se i v Česku dá koupit pivní ingredience na bázi sladu.



"Začal jsem pak doma na plynovém sporáku vařit pivo v padesátilitrovém hrnci."

Jaroslav Fišer bydlí se svoji manželkou Marií, produkční divadla Na zábradlí, a s dcerami, z nichž jedna je úspěšnou fotomodelkou, v centru Prahy. Ženské osazenstvo domácnosti proti libůstce "taťky" nijak neprotestuje.



"Manželka dokonce tvrdí, že je lepší, když si pivo vařím doma, než abych se coural za pivem po hospodách," s úsměvem poznamenal Jaroslav Fišer.



Během domácí výroby bývá rušno. Přijde-li během výrobního procesu návštěva a obrovitý hrnec se hřeje na plynovém sporáku, leckdo neodolá a ochutnává. "Pokud je už v téhle fázi pivo dobré, je dobré i v závěrečné fázi. Horší ale je, když to není ono.." Pak Jaroslavu Fišerovi nezbývá než aby si vypil celou várku sám. "Držím se zásady - co si navařím, to si vypiju."



Pouze jednou tuto svou zásadu nedodržel. To bylo v počátcích, kdy ještě zkoušel vyrobit slad po domácku a ječmen měl v pekáči. "Vařil jsem pivo a cítil jsem podivnou kočičinu. Pak jsem se kouknul na naši kočku a bylo mi jasné, že pekáč použila jako záchod."





"Držím se zásady, co si uvařím, to si vypiju," tvrdí herec Jaroslav Fišer, který si vaří pivo doma na sporáku.