VIDEO: Nejmenší muž světa navštívil Austrálii, převážně se nosí v batohu

17:31 , aktualizováno 17:31

Dvaasedmdesátiletý Nepálec Čandra Bahádur Dangi celý život snil o cestování po světě. Díky zápisu do Guinessovy knihy rekordů, podle které je nejmenším mužem na světě, se mu to podařilo. Vypravil se do Austrálie a nejvíc se těší na pláž, kterou uvidí poprvé v životě.