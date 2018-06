Nejmenší muž světa dostal k osmnáctinám zápis do Guinnessovky

Vláda Kolumbijce Edwarda Hernándese coby nejmenšího muže na světě dnešním dnem definitivně končí. Thapa Magar dnes oslaví osmnáctiny a konečně tak záská oficiální certifikát Guinnessovy knihy rekordů.

Mladý Nepálec je na svůj primát náležitě hrdý. A jeho krajané zase na něj. Když jsem se na něj před dvěma lety vyptával v nepálské Pokhaře, nenašel se nikdo, kdo by ho neznal.

"Jsem šťastný, že už budu konečně dospělý. Čekal jsem na tento den spoustu let. Být nejmenší jako dítě není legrace, ale nejmenší muž na světě, to už je unikát,“ citoval Thapu Magara deník The Rising Nepal.

"Když se narodil, vešel se mi do dlaně. Přivést ho na svět nebylo těžké, ale výchova byla dost náročná,“ svěřila se jeho matka Dhán Mája Thapa Magarová agentuře DPA. Dodala, že na něj musela dávat větší pozor než na ostatní děti, protože byl velmi zranitelný. Růst přestal v jedenácti letech.

VIDEO: Nejmenším mužem na světě je 18 letý Nepálec. Měří 56 centimetrů

Khágendra rád poslouchá tradiční nepálskou hudbu a každé ráno se modlí k Buddhovi. Věnuje se pěstování květin a jeho velkým koníčkem jsou společenské hry. Miluje barevné oblečení, jaké nosí dvouleté děti.

Jeho sny nejsou přímo úměrné jeho minipostavě. Chce být lékařem a vydělat si na prostornější bydlení. A především touží po lásce. "Rád bych si našel nevěstu, jejíž výška by se blížila té mé. Věřím, že teď, když jsem nejmenším mužem světa, nebude o nabídky nouze,“ plánuje si nový "král trpaslíků“.

Díky domácímu sponzorovi Minovi Bahadúrovi Ránovi, který podle některých škarohlídů doufá, že si nakonec na Thapově originalitě pořádně namastí kapsu, se minimuž již podíval leckams do světa. Příkladně před měsícem se v Londýně potkal s nejsvalnatějším Britem Tiny Ironem, přezdívaným Malá ocel. Ten prý má obvod bicepsu o pět centimetrů větší než Thapa měří.

Podle svědků setkání to byla velkolepá show. Mužík obrovi neohroženě mával pěstičkou před obličejem, až mu nakonec jednu "ubalil“. Jenom jako, samozřejmě.

Důležitější však je, že sen maličkého Nepálce, jenž si zatím vydělával jako raritní tanečník na poutích v odlehlých nepálských vesnicích, se přece jen začíná plnit. A že snad neskončí v hluboké bídě jako mnoho jeho běžně vzrostlých krajanů. Díky své výjimečnosti.