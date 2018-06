Nejmenší matka je znovu těhotná, i když ji to může zabít

Pětatřicetiletá Heraldová měří 71 centimetrů a syn, kterého nosí, by měl při porodu měřit asi polovičku její výšky.

Lékaři ji varovali, že by pro ni další těhotenství mohlo mít fatální následky. Dítě v jejím slabém těle bude příliš velké a může poškodit vnitřní orgány. "Všichni mi říkali, že bych mohla zemřít a prosili, ať si dítě nenechávám. Dokonce i moje matka. Ale já jsem jim řekla, že je zázrak, že jsem vůbec tady, že žiji, tak proč by tohle neměl být další zázrak?" řekla deníku The Sun nastávající matka.

Američanka věří, že děti jsou darem od Boha a chce donosit všechny, které s manželem Willem počne. "Neplánovali jsme víc než dvě děti, ale myslíme si, že je to dar a když na ně koukám, vidím Willa a cítím se plná lásky. Víc nechci," řekla deníku The Sun Stacey Heraldová.

S manželem Willem, který měří 174 centimetrů se potkali před devíti lety, když oba pracovali v jednom supermarketu. Vzali se v roce 2004 a o dva roky později se jim narodila první dcera Kateri. Druhá dcera Makaya přišla na svět před rokem. Obě holčičky jsou už teď větší než jejich matka, která čeká prvního syna.

Stecey Heraldová trpí onemocněním osteogenesis imperfecta, tedy nedokonalou tvorbou kostí, která zastavila její růst. Je to nemoc způsobená mutací genu, který je zodpovědný za tvorbu kolagenu důležitého pro kosti. Nemoc je dědičná a rodiče mají asi padesátiprocentní šanci, že se jejich dítě narodí zdravé. Nejstarší dcera ovšem nemoc zdědila.

V současnosti je Stacey Heraldová široká stejně jako vysoká a uznává, že je pro ni těhotenství velmi nepohodlné. "Je stále těžší se hýbat a nemohu chovat svou mladší dceru kvůli břichu," postěžovala si Stacey, která je teď plně závislá na manželovi a poslední týdny před porodem musí trávit na lůžku.