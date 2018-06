Nejlepší modelka všech dob Elle Macphersonová končí

Supermodelka Elle Macphersonová ohlásila konec kariéry. Ve svých čtyřiačtyřiceti jde do důchodu a určitě na to má nárok. Vždyť řada jejích kolegyň, které s ní začínaly v osmdesátých letech, se na molech neobjevuje už deset let.