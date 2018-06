Nejlepší mámu má Justin Timberlake

Co by byly světové celebrity nebýt jejich maminek! Toho si je dobře vědom i americký magazín In Touch, který se v anketě pokusil najít tu nejlepší z nich. Vítězné vavříny si odnesla Lynn Harlessová, maminka amerického zpěváka Justina Timberlaka.