Nejlépe se češe Jennifer Anistonová

V dalších kategoriích si vedla dobře 27letá zlatovlasá herečka Alicia Silverstoneová, nejúchvatnější zrzka je prý 35letá herečka Debra Messingová, zatímco jejich 31letá kolegyně Jennifer Garnerová se může pyšnit titulem nejlepší brunetka.

Za nejúžasnější blondýny považuje Wella na základě výsledků svého průzkumu shodně 36letou herečku Pamelu Andersonovou a 22letou popovou hvězdu Britney Spearsovou.

A kdo má naopak nejhorší barvu vlasů? Asi jen málokoho překvapí, že o tento nelichotivý titul se shodně podělily 24letá zpěvačka Pink a její o rok mladší kolegyně Christina Aguilerová, která se v uplynulém roce netradičně představila s černou hřívou.

V kategorii nejhorších účesů nezapomněli účastníci ankety ani na 34letou herečku a moderátorku Melissu Riversovou.

Vedle protagonistů úspěšné reality show o pěti gayích Queer Eye for the Straight Guy považuje Wella mezi muži za nejlépe upravené účesy 32letého rockera Kida Rocka a o sedm let staršího herce Roba Lowea.

Nejhorší pánský účes má podle účastníků ankety naopak 22letý zpěvák Justin Timberlake, jemuž by prý rozhodně více slušely delší vlasy. U 36letého hudebníka Tima McGrawa a o rok staršího komika Adama Sandlera se respondenti shodli na tom, že by měli přestat schovávat své vlasy pod kloboukem.