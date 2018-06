Nejlépe placeným hercem Hollywoodu je Johnny Depp

Johnny Depp si letos výrazně polepšil. Loni jeho příjmy stačily v žebříčku časopisu Forbes jen na desáté místo. Letos se díky honorářům za filmy Alenka v říši divů a The Tourist, který teprve přijde do kin, vyhoupl až do čela.

Za Deppem skončil Ben Stiller, který si v období od června 2009 do června 2010 vydělal 53 milionů dolarů za filmy Noc v muzeu 2 a třetí pokračování komedie Fotr je lotr.

Tom Hanks se dostal na třetí místo s příjmem 45 milionů dolarů, který pochází hlavně z výdělků filmu Andělé a démoni a z připravovaného snímku Larry Crowne. Hanks navíc produkoval několik televizních projektů.

Čtvrtý skončil Adam Sandler, který si na konto připsal 40 milionu dolarů za film Machři. První pětku nejlépe placených herců uzavírá Leonardo DiCaprio s příjmem 28 milionů dolarů. Podle magazínu Forbes mu ale film Počátek může vydělat až 50 milionů dolarů, což mu slibuje lepší umístění na žebříčku nejlépe placených herců v příštím roce.

Informace o výši příjmů hollywoodských hvězd získává magazín Forbes od agentů, manažerů, producentů a právníků. V celkové částce jsou zahrnuty peníze za natočené filmy, předem vyplacené honoráře za připravované projekty i příjmy z reklamy.