Nejlépe placeným hercem je zase Robert Downey Jr., druhý je Jackie Chan

Žebříček zohledňuje příjmy herců od června 2014 do června 2015. Za tu dobu si Downey dokázal vydělat v přepočtu 1,97 miliardy korun. Vděčí za to především filmu Avengers: Age of Ultron, který po celém světě utržil více než 1,3 miliardy dolarů (zhruba 32 miliard korun).

Stárnoucí mistr bojových umění Jackie Chan se na začátku roku potýkal s problémy se synem, kterého v Číně zavřeli za držení drog, ale finančně může uplynulý rok považovat za velmi úspěšný. Na kontě mu totiž přibylo v přepočtu 1,23 miliardy korun. Vydělal mu hlavně snímek Dragon Blade, který se stal kasovním trhákem právě v Číně.

Na třetím místě skončil díky filmu Rychle a zběsile Vin Diesel, který si vydělal v přepočtu 1,16 miliardy.

Novinkou v žebříčku jsou herci z takzvaného Bollywoodu, indické obdoby Hollywoodu. V nejlepší desítce se objevili hned tři.

Zajímavostí je i páté místo Adama Sandlera, který si v Hollywoodu stále přichází na velké peníze, ačkoli každoročně dominuje nelichotivému žebříčku herců, kteří se filmovým studiím nevyplácejí, protože jejich filmy nevydělávají (více čtěte zde).