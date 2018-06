Nejkrásnějším mužem je natěrač, nejtrapnějším Hranáč

"Setkávám se s tím, že spousta lidí neví, co to metrosexuál vlastně je. Není to žádná sexuální úchylka, ale muž, který dbá o svůj zevnějšek," vysvětlil organizátor soutěže, vizážista a stylista Kája Pavlíček.

Asi největší sraz mužů, kteří o sebe rádi pečují, si nenechaly ujít missky Edita Hortová, Míša Wostlová a Lilian Sarah Fischerová. Nechyběla ani moderátorka Kateřina Hamrová, která je nejen ředitelkou soutěže Miss junior, ale od letoška i šéfkou Metrosexuála roku. "Konečně si chci vybrat chlapa!" prohlásila Hamrová, která se tak může pyšnit dalším ředitelováním.

Po vyrovnaném boji se Metrosexuálem roku 2007 stal třicetiletý natěrač Petr Rouha z Prahy, který obdržel ceny v hodnotě 60 tisíc korun a smlouvu s modelingovou agenturou. "Ani jsem ve vítězství moc nedoufal, protože jsem byl tady mezi kluky nejstarší, takže mě opravdu ta výhra překvapila," svěřil se třicetiletý Rouha.

Bodoval Mareš i Hranáč

Metrosexuál se vyhlašoval i mezi celebritami. První místo získal populární moderátor Leoš Mareš, který se však z pracovních důvodů nemohl dostavit pro svou výhru – kravatu s diamantem. Mareš tak pokořil například Jiřího Korna, Milana Baroše nebo Sámera Issu, kteří byli mezi nominovanými.

Nejtrapnější celebritou roku byl pak vyhlášen Martin Hranáč z reality show VyVolení, který si vysloužil cenu Rajče roku. Hranáč ihned dokázal, že titul získal právem - na večírku totiž na všechny vystrkoval své holé pozadí, kam si nechal vytetovat název soutěže, která ho vynesla do světa showbyznysu.