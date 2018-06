„Nejkrásnější“ zločinec je na svobodě, nový život začne coby model

„Chci poděkovat své rodině a všem za všechnu vaši lásku, podporu a modlitby. Jsem ohromený a vděčný za to, co je před námi,“ napsal Meeks k fotce na Instagramu.

„Dáváme všechno dohromady. Jsme v jednání s mnoha různými agenturami. V plánu je také film. Máme rozdělaných spoustu věcí,“ řekl jeho agent Jim Jordan z agentury White Cross Management.

Meeks skončil za mřížemi v létě 2014, kdy ho zatkli za držení ručních zbraní, ohrožování veřejnosti a kriminalitu spojenou s činností gangu. Krátce po zveřejnění jeho zatýkací fotografie na Facebooku policie z kalifornského Stocktonu se u snímku objevilo více než 40 tisíc lajků a tisíce komentářů a sdílení.

Uživatelé Facebooku nejčastěji psali, že by se rádi dostali do vězení a hlavně do stejné cely, kterou bude dotyčný potetovaný hezoun sdílet. V komentářích se pak lidé ptali, čím je chlapík vinen, jestli je to atraktivita prvního stupně.

Pak Meekse oslovili lidé z modelingové agentury a nabídli mu smlouvu, přestože byl ještě ve vězení. Mladík se na kariéru modela začal připravovat už za mřížemi, snažil se jíst zdravě, posiloval a udržoval se ve formě.

