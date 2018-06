Z vězení na mola. „Nejkrásnější“ zločinec bude po propuštění modelem

Meeks se zalíbil společnosti White Cross Management, která mu nabídla kontrakt. Ten mu zajistí pravidelný příjem a celkově až šest set tisíc dolarů. Konečně se bude moct živit solidně.

„Jsem teď díky tomu v pozici, kdy jsem schopen zajistit svou rodinu a opravdu změnit svůj život,“ pochvaloval si Meeks v rozhovoru pro ABC News.

Američanovi loni na podzim nabídla spolupráci také společnost Dogfart Productions, která se specializuje na porno, v němž spolu hrají muži a ženy různých ras.

“Myslíme si, že Jeremy vypadá absolutně dokonale pro naše filmy,“ prohlásil tenkrát mluvčí společnosti.

Jeremy Meeks bude ve vězení do listopadu 2015.

Podle televize ABC je však Meeks velmi plachým mužem. Má syna a rodinu. Ačkoliv se údajně posledních šest let snažil žít spořádaně a klidně, v létě 2014 ho zatkli za držení ručních zbraní, ohrožování veřejnosti a kriminalitu spojenou s činností gangu.

„Moře příležitostí na něj čeká u modelingových agentur na celém světě, má nabídky také z různých televizních pořadů,“ uvedl jeho agent Jim Jordan.

Jeho kariéru modela odstartovala vlastně policie z kalifornského Stocktonu, která vyvěsila na svém facebookovém profilu snímky členů zločineckého gangu. Na stránkách se u fotky Meekse objevilo během pár hodin více než 40 tisíc lajků a tisíce komentářů a sdílení. Uživatelé Facebooku nejčastěji psali, že by se rádi dostali do vězení a hlavně do stejné cely, kterou bude dotyčný potetovaný hezoun sdílet. V komentářích se pak lidé ptali, čím je chlapík vinen, jestli je to atraktivita prvního stupně.

Líbí se vám „nejkrásnější“ zločinec Jeremy Meeks?