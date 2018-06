Nejkrásnější ženou vesmíru je Indka

Nová Miss Universe Duttová, která studuje ekonomiku na univerzitě v Bombaji, před zraky 1500 diváků přítomných v basketbalové hale vyzdobené do podoby antického divadla v kyperské metropoli Nikósii. Její triumf pak v přímém přenosu americké televize CBS mohli sledovat i zájemci ve 124 státech světa.

Svůj titul Duttová věnovala otci k jeho sobotním 60. narozeninám.

"Jsme velmi dojati. Věřili jsme v její šance," řekl pro agenturu AFP obdarovaný, bývalý civilní pilot. V jeho stopách se zřejmě vydala starší sestra Duttové, která je první indickou pilotkou.

Vítězka se svěřila, že chce "pracovat ve prospěch kontroly porodnosti" ve své zemi, která právě v těchto dnech oficiálně dosáhla počtu jedné miliardy obyvatel. Kromě toho hodlá rovněž pokračovat v aktivitách boje proti AIDS, jemuž se věnuje její předchůdkyně, Miss Universe 1999 Mpule Kwelagobeová z Botswany.

"Většina žen v mé zemi je negramotných a nevzdělaných, takže musíme začít u jejich vzdělávání," řekla nová královna.

O svém osobním životě toho ale Duttová moc neprozradila. Odmítla především odpovědět na otázku, zda má v současné době nějaký milostný vztah. "Nechci mluvit o svém soukromém životě. To je tajemství, které střežím v srdci," odbyla zvědavé novináře.

Ceremonii předcházely demonstrace levicových a křesťanských skupin, které označovaly volbu královny krásy za znehodnocování žen. Na některých protestních transparentech si demonstranti rovněž stěžovali na vysoké náklady na uspořádání soutěže, které dosáhnou zhruba sedmi miliónů dolarů. "Chceme školy a nemocnice" stálo na jednom transparentu.

Duttová si zřejmě získala porotu zejména odpovědí na otázku, co by vzkázala odpůrcům volby. Řekla, že je to příležitost pro dívky prosadit se v odvětví, které je zajímá, ať již jde o podnikatelskou, vojenskou či politickou kariéru. Dodala, že účastnice činí silnější a samostatnější a dává jim možnost vyjádřit svá přání a názory.