OBRAZEM: Nejkrásnější ženou světa je padesátnice Sandra Bullocková

9:22 , aktualizováno 9:22

Sandra Bullocková (50) zvítězila v anketě magazínu People o nejkrásnější ženu světa pro rok 2015. Herečka si ráda ze sebe dělá legraci a také tento titul nebere úplně vážně. "To snad ne. To je směšné. Nikomu to neřeknu," prohlásila. Podívejte se na přehled nejkrásnějších lidí podle People za posledních 25 let, a jak vypadají dnes.