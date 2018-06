Americký herec dojal žádostí o ruku miliony lidí na celém světě

Lamb své přítelkyni Amy všechno řekl písní Marry You od Bruna Marse. Do žádosti o ruku ale zapojil víc než 60 členů rodiny a přátel. Naštěstí má jako herec přátele i mezi tanečníky a herci, jinak by se mu asi takový kousek nepovedl.

Nic netušící Amy Frankelové nabídl Isaakův bratr, že jí pustí oblíbenou píseň. Posadil ji přitom do otevřeného kufru svého auta a dal jí sluchátka na uši. V tom se auto pomalu rozjelo a před očima Amy se rozjela velkolepá show.

Postupně se objevovali její přátelé, známí i rodiče a zapojovali se do připravené choreografie. Přitom zpívali píseň, kterou ale ve sluchátkách slyšela jen Amy. Obdivuhodný kousek, který zakončil Isaac pokleknutím a žádostí o ruku, skončil potleskem všech zúčastněných, protože dojatá Amy řekla "ano". Co jiného by se také dalo mladému herci odpovědět.

Video, které vyvěsil Lamb na internet, už zhlédlo 9 a půl milionu lidí a další přibývají. Takovou žádost totiž málokdo překoná.