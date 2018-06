Nejkrásnější z miss je Monika Žídková

Monika má sedmiměsíční dcerku Nikolu. Vzala si svého dlouholetého přítele. Ze všech miss dosáhla nejvyššího ocenění ­ Miss Evropy.



Titul První Vicemiss by podle čtenářů iDNES získala Terezie Dobrovolná. Hlasovalo pro ni 1363 lidí. Třetí místo a titul Druhá Vicemiss získala Ivana Christová. První novodobou miss volilo 1249 čtenářů.



Osudy dívek, které někdy stanuly na nejvyšším stupínku zbožštění své krásy, jsou rozmanité. Některým pomyslná korunka pomohla v kariéře, jiné čekal pád. Většina z nich se však paradoxně v profesionálním modelingu neprosadila.



"Titul Miss mi otevřel dveře," usmívá se Miss 1991 Michaela Maláčová, která dnes pracuje jako tisková mluvčí ODS. Ale aby zůstaly otevřené, o to se člověk musí přičinit sám. Sama jsem se musela rozhodnout, co chci dělat a jak toho chci dosáhnout."

Miss z roku 1995 - Monika Žídková

Ze všech českých missek dosáhla nejvyššího ocenění - titul Miss Europe v rozce 1995. Nyní se stará o svou dceru Nikolku, která se narodila v srpnu 2001.



Co vyhrála: šperky, automobil Kia, zájezd. Monika Žídková

Češky, které se staly v této branži skutečnými celebritami, jako například Tereza Maxová, Eva Herzigová či Pavlína Pořízková, soutěže Miss neabsolvovaly. A žádné z dosavadních českých miss se nepodařilo získat tak lukrativní kontrakty jako jim. "Od missek se čeká klasická krása, ženskost. Naopak fotomodelky jsou ve světě žádané spíše zajímavé než klasicky krásné. Proto miss pak nemají tolik pracovních příležitostí," míní Monika Žídková, která jako jediná Češka získala titul Miss Evropy.Osudy dívek, které získaly titul krásy, jsou v mnoha směrech jako přes kopírák. Zpravidla nabouraly vyhraný automobil a rozešly se s přítelem. Vytěžit něco přímo ze svého titulu se však podařilo jen málokterým. Loňská Miss Diana Kobzanová se pokouší o štěstí v Americe. "Moje honoráře se zvýšily od loňského roku o sto procent," tvrdí. V New Yorku se ucházela o práci v modelingové agentuře Madison, fotografovala se v Paříži. Rozešla se s přítelem, nabourala vyhranou Toyotu Yaris.Michaela Salačová, Miss 2000 sice předváděla v cizině, v Londýně získala titul nejfotogeničtější dívky, ale nakonec kariéru modelky pověsila na hřebík. Vrátila se do Čech a dala přednost škole. A rozešla se s přítelem.Helena Houdová, Miss 1999, se z party českých královen krásy přece jen trochu vymyká. Je zuřivou ochránkyní přírody a naplno se věnuje charitě. Studentka, která dříve jezdila na blokády Temelína, coby miss stále odmítá předvádět kožichy. Helena se však ve světě modelek uchytila. Pracuje pro Chanel, její tvář se objevila na titulech řady prestižních magazínů.V roce 1998 se miss stala Kateřina Stočesová. Vše při starém ­ autohavárie s vyhraným mercedesem, rozchod s přítelem. Stočesová vybočuje v tom, že se jako jediná miss rozešla ve zlém i s pořádající agenturou Art Production K2. Teď předvádí módu, moderuje společenské akce.Terezie Dobrovolná, vítězka ročníku 1997, stála na přehlídkovém mole naposledy před rokem. Sní o tom, že si založí vlastní nadaci. Dokončila vysokou školu, dělá tiskovou mluvčí soukromé firmy. "Líbí se mi to, ale celý život bych to dělat nechtěla. Jsem spíše domácký typ," říká o sobě.Miss roku 1996 Petra Minářová se živí módními přehlídkami, často cestuje mezi Paříží, Mnichovem a Londýnem. I ona se rozešla s přítelem. Miss 1995 Monika Žídková vyměnila svět showbyznysu za život v rodných Kravařích. Ze všech miss dosáhla nejvyššího ocenění ­ Miss Evropy.Její předchůdkyně Eva Kotulánová pověsila kariéru modelky na hřebík. Odpromovala na Vysoké škole pozemního vojska s červeným diplomem. Vdala se, má dítě, podniká. Silvia Lakatošová byla poslední československou miss. Slovenka z vesničky Svätý Jur dodnes říká, že jí titul převrátil život naruby. "Kdybych se nepřihlásila, byla bych modelkou někde v Miláně nebo bych vystudovala vysokou školu. Soutěž mi ale otevřela dveře do celého světa."Miss roku 1992 Pavlína Baburková je jedním z nejtučnějších soust pro bulvár. Mnohem více než jako modelka a miss se stala známou coby nová partnerka Petra Kratochvíla, kterého přebrala nejpopulárnější české zpěvačce Lucii Bílé. Má s ním syna, druhého syna má se svým předešlým přítelem. Vyhýbá se jakékoliv publicitě. Michaela Maláčová, miss roku 1991, s modelingem skončila. Vystudovala produkci na FAMU, pracovala na thajském velvyslanectví, v oblasti reklamy, nyní dělá tiskovou mluvčí ODS. Je vdaná za švýcarského podnikatele.Také pro Renatu Goreckou, miss roku 1990, je kariéra modelky nesplněný sen. Krátce po vítězství se stáhla do ústraní a je tomu tak dodnes. "Soutěž byla spíše náhoda. Zvedla mi však sebevědomí, všechno ostatní pak šlo snáz," vzpomíná. Žije v Polsku, kam odjela za studiem. První novodobá miss Ivana Christová se jako jedna z mála uchytila v zahraničí. Vdala se za Francouze, má dcerku, ale manželství nevydrželo. Ivaně po něm zůstaly dluhy, vyšlo najevo, že to nebyl úspěšný podnikatel, ale podvodník.Vítězku ankety budeme kontaktovat a pokusíme se ji pozvat na on-line rozhovor, nebo o ní přineseme obsáhlejší materiál.