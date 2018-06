Nejkrásnější Romka nadchla zpěvem

FOTOGRAFIE

Se slzami štěstí přijala druhé místo dvacetiletá Marcela Faková z Frýdku - Místku, která patřila mezi nejstarší soutěžící. Třetí místo si ze soutěže odnesla Nikol Gáborová z Bohumína.

Ferková, která se učí na prodavačku, chce své vítězství oslavit s rodinou a kamarádkami. Do soutěže nevstupovala s příliš velkými ambicemi, ale nervózní byla jen na začátku. Soutěž a příprava na ni byla podle jejích slov velice náročná. "Jsem ze všeho unavená, jako nikdy," řekla.

Ráda by se v budoucnu věnovala zpěvu. Stejně jako většina jejích soupeřek si jej vybrala pro svou volnou disciplínu a diváci její hlas ocenili mohutným potleskem.

Byla by ráda, kdyby jí vítězství v této soutěži přineslo nějakou zajímavou nabídku

například z oblasti modelingu. Sama si ale netroufá přihlásit se do klasické soutěže miss. Myslí si totiž, že by neměla moc velkou šanci na úspěch. Jedním z důvodů je její menší výška.

Ferková a jejích osm soupeřek absolvovaly tři soutěžní disciplíny, pro volnou zvolily zpěv nebo tanec. Místo promenády v plavkách předvedly tanec se šátkem. Na závěr se prošly ve společenských šatech a prozradily, jaký je jejich sen. Většina z nich si přála být šťastná, mít rodinu a hodného muže.

Praha zvolí královnu

Vítězka Ferková bude reprezentovat republiku na soutěži Miss Gypsy World, které se zúčastní představitelky 42 zemí z Evropy, USA a Kanady. Finále, při němž bude korunována romská královna, proběhne 28. října 2005 v Praze. Ještě předtím budou vybrány romské miss v zahraničí.