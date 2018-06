Nejkrásnější nohy má čerstvě zamilovaná Libuše Vojtková

Tancem vypracované nohy Vojtkové byly takto oceněny poprvé, před lety ale sehrály svoji úlohu v jiné soutěži. "Byla jsem ve svých čtrnácti letech vyhlášena Miss poupě a v šestnácti Miss Vysočina. Byl to první ročník soutěže krásy, na níž jsem poznala návrhářku Beatu Rajskou. Začala jsem pro ni tenkrát předvádět, ale když jsem se dostala na konzervatoř v Praze, tak jsem toho nechala, nebyl čas," vypráví Vojtková.

Kateřina Mátlová, Libuše Vojtková a Zuzana Jandová

V soutěži uspěla mezi deseti finalistkami, které považuje za velkou konkurenci. Do finále se s ní navíc dostala Miss ČR Zuzana Jandová, která skončila na druhém místě, a zpěvačka a tanečnice Kateřina Mátlová, která nakonec obsadila třetí příčku. "Ocenění mě doslova šokovalo, ty holky jsou fakt krásný. Překvapená jsem byla i proto, že si nohy tak trochu huntuju tancem, a ještě je mám většinou samou modřinu, teď zrovna z muzikálu Dracula," směje se.

Vojtková už netají, že je čerstvě zamilovaná. Jejím vyvoleným je tenisový trenér Jan Brož. Potkala ho díky tomu, že se rozhodla naučit se hrát tenis. Tenis zatím nehraje, ale jak se smíchem říká, se sympatickým trenérem se už naučila spoustu jiných věcí. Jejich lásku prozradila procházka v zoologické zahradě a všímavý návštěvník, který je tajně vyfotil a fotku poslal do novin.

Diana Kobzanová Diana Kobzanová a její modřina

Finále soutěže o nejkrásnější nohy moderovala Diana Kobzanová, o níž se tvrdí, že má mezi modelkami nejkrásnější nohy, a tak by možná měla výhru jednoduše v kapse. Do loňské soutěže, kterou vyhrála Kateřina Kristelová, sice oslovena byla, ale nezúčastnila se. Letos se raději ujala moderování, nohy a vůbec další části těla má totiž prý neustále "ozdobené" modřinami či odřeninami. Sexy šaty, které oblékla na akci v Out Café Chocolate, odhalily kromě odřeného kolene také odřenou ruku.

"Opravdu mě nikdo nebije, jsem prostě úplně nemožná a pořád někde padám nebo do něčeho bourám. Tyhle čerstvé odřeniny vznikly právě kvůli tomu. Moderovala jsem jednu akci, a když jsem odcházela domů, vzala jsem do náruče Miu, protože pršelo, a v teniskách jsem uklouzla na mramorových schodech. Odřela jsem se o kamínkovou omítku, a ještě jsem se třískla do kolene o schod," líčí Kobzanová.